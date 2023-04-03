02.04.2023 18:30 – FT 2 : 0
Англия03 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 03 апреля 2023, 01:07
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Ньюкасл – МЮ – 2:0. Сороки удивили Дьяволов. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии
03 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 03 апреля 2023, 01:07
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В матче 29-го тура АПЛ «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.
Голы у сорок во втором тайме забили Джо Уиллок и Каллум Уилсон.
Премьер-лига. 29-й тур, 2 апреля
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 2:0
Голы: Уиллок, 65, Уилсон, 88.
Видеообзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Уиллок (Ньюкасл).
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