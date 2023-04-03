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Англия
03 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 03 апреля 2023, 01:07
97
0

Ньюкасл – МЮ – 2:0. Сороки удивили Дьяволов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии

03 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 03 апреля 2023, 01:07
97
0
Ньюкасл – МЮ – 2:0. Сороки удивили Дьяволов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура АПЛ «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Голы у сорок во втором тайме забили Джо Уиллок и Каллум Уилсон.

Премьер-лига. 29-й тур, 2 апреля

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Уиллок, 65, Уилсон, 88.

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Уиллок (Ньюкасл).
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Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джо Уиллок Каллум Уилсон Ньюкасл - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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