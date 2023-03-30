2 апреля на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором Ньюкасл встретится с «Манчестером Юнайтед». Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Ньюкасл

Команда мощно провела 2022-й год, сумев спасти прошлый сезон и проведя 1-й круг нового в квартете лидеров. Но зимой сороки, казалось, сдулись напрочь. Сначала возникли серьезные проблемы в атаке, когда не вышло даже просто забить гол в нескольких поединках. А потом пошли поражения, правда, грандам. Тут и 0:2 в финале Кубка Лиги, и баранки в АПЛ с Ливерпулем и Сити. Но в марте получилось проснуться, выиграв и у Вулверхэмптона, и у Ноттингем Форест - дважды по 2:1. Это, в сочетании с проблемами конкурентов, в том числе у Тоттенхэма, оставляет шансы в итоге забраться в Лигу чемпионов. Да, пока что черно-белые идут 5-ми, отставая от шпор на 2 очка. Но при этом и сыграли на 2 поединка меньше - есть где прибавить, обогнать.

Манчестер Юнайтед

Клуб проводит отличный сезон, и пока что не понятно, как много он добьется. Уже принес тен Хаг 1-й трофей за несколько лет - как раз обыграв Ньюкасл, манкунианцы взяли Кубок Лиги. Продолжается борьба еще за 3 титула. В Лиге Европы англичане стали специалистами по Испании, последовательно выбив в плей-офф Барселону и Бетис, и теперь готовится к играм против Севильи. В Кубке Англии перед паузой разгромили Фулхэм и пробились в полуфинал. При таком плотном графике не удивительно, что в Премьер-Лиге не обходится без осечек. И дело не только в 0:7 от Ливерпуля на Энфилде, но и в ничьих с явно более слабыми, типа Кристал Пэлас и Саутгемптона.

Статистика личных встреч

Ньюкасл в последний раз выигрывал в 2019-м году. Недавно он взял 2 ничьи кряду. Но уже после нового года был упомянутый финал Кубка Лиги, где Манчестер Юнайтед оформил 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам поля. Но МЮ после паузы не должен проиграть поединок даже на поле потенциального конкурента с коэффициент - 1,6.