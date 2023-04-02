02.04.2023 18:30 – FT 2 : 0
Англия02 апреля 2023, 20:35 | Обновлено 02 апреля 2023, 20:40
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2
Сороки летят в Лигу чемпионов. Ньюкасл выиграл у МЮ и вышел на 3-е место
Голы у хозяев поля во втором тайме забили Джо Уиллок и Каллум Уилсон
02 апреля 2023, 20:35 | Обновлено 02 апреля 2023, 20:40
232
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В матче 29-го тура АПЛ «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.
Голы у сорок во втором тайме забили Джо Уиллок и Каллум Уилсон.
«Ньюкасл» набрал 50 очков, догнав «Ман Юнайтед», и вышел на 3-е место в турнирной таблице АПЛ.
Впереди «Арсенал» (72) и «Ман Сити» (64), позади остался «Тоттенхэм» (49).
Премьер-лига. 29-й тур, 2 апреля
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 2:0
Голы: Уиллок, 65, Уилсон, 88.
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