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Англия
02 апреля 2023, 20:35 | Обновлено 02 апреля 2023, 20:40
232
2

Сороки летят в Лигу чемпионов. Ньюкасл выиграл у МЮ и вышел на 3-е место

Голы у хозяев поля во втором тайме забили Джо Уиллок и Каллум Уилсон

02 апреля 2023, 20:35 | Обновлено 02 апреля 2023, 20:40
232
2
Сороки летят в Лигу чемпионов. Ньюкасл выиграл у МЮ и вышел на 3-е место
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура АПЛ «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Голы у сорок во втором тайме забили Джо Уиллок и Каллум Уилсон.

«Ньюкасл» набрал 50 очков, догнав «Ман Юнайтед», и вышел на 3-е место в турнирной таблице АПЛ.

Впереди «Арсенал» (72) и «Ман Сити» (64), позади остался «Тоттенхэм» (49).

Премьер-лига. 29-й тур, 2 апреля

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Уиллок, 65, Уилсон, 88.

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Источник Sport.ua
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rozalievka
Ждем супер клуб в ЛЧ! Сдетства за Ньюкасл!
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Old Т
Каземиро конкретно подставил клуб своей второй красной. 
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