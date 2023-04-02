Сороки летят в Лигу чемпионов. Ньюкасл выиграл у МЮ и вышел на 3-е место

В матче 29-го тура АПЛ «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Голы у сорок во втором тайме забили Джо Уиллок и Каллум Уилсон.

«Ньюкасл» набрал 50 очков, догнав «Ман Юнайтед», и вышел на 3-е место в турнирной таблице АПЛ.

Впереди «Арсенал» (72) и «Ман Сити» (64), позади остался «Тоттенхэм» (49).

Премьер-лига. 29-й тур, 2 апреля

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Уиллок, 65, Уилсон, 88.