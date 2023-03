Дежавю с US Open, надежда на Тиафо. Кто сыграет в полуфиналах Мастерса в ИУ

В ночь на 17 марта состоялись матчи 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллсе в верхней части турнирной сетки.

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) обыграл Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 10) в двух сетах за 2 часа. Для второй ракетки мира эта первая победа над канадцем. В предыдущих трех личных встречах он проиграл.

Соперником Карлоса в полуфинале стал Янник Синнер (Италия, ATP 13), который выиграл у Тейлора Фритца (США, ATP 5) в трех сетах за 2 часа и 19 минут. Ранее Алькарас и Синнер играли в 1/4 финала US Open 2022, где испанец выиграл в пяти сетах, по ходу поединка уйдя с матч-поинта. Тогда теннисисты играли более 5 часов и выдали лучший матч сезона.

Нижняя половина сетки провела свои игры этой стадии на день раньше.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Феликс Оже-Альяссим [8] – 6:4, 6:4

Тейлор Фритц [4] – Янник Синнер [11] – 4:6, 6:4, 4:6

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Янник Синнер [11]

Даниил Медведев [5] – Фрэнсис Тиафо [14]

В прошлом году трофей на этих кортах взял Карлос Алькарас.

