Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дежавю с US Open, надежда на Тиафо. Кто сыграет в полуфиналах Мастерса в ИУ
ATP
17 марта 2023, 09:23 | Обновлено 17 марта 2023, 09:29
223
0

Дежавю с US Open, надежда на Тиафо. Кто сыграет в полуфиналах Мастерса в ИУ

Карлос Алькарас близок к тому, чтобы защитить трофей в Индиан-Уэллсе

17 марта 2023, 09:23 | Обновлено 17 марта 2023, 09:29
223
0
Дежавю с US Open, надежда на Тиафо. Кто сыграет в полуфиналах Мастерса в ИУ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В ночь на 17 марта состоялись матчи 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллсе в верхней части турнирной сетки.

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) обыграл Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 10) в двух сетах за 2 часа. Для второй ракетки мира эта первая победа над канадцем. В предыдущих трех личных встречах он проиграл.

Соперником Карлоса в полуфинале стал Янник Синнер (Италия, ATP 13), который выиграл у Тейлора Фритца (США, ATP 5) в трех сетах за 2 часа и 19 минут. Ранее Алькарас и Синнер играли в 1/4 финала US Open 2022, где испанец выиграл в пяти сетах, по ходу поединка уйдя с матч-поинта. Тогда теннисисты играли более 5 часов и выдали лучший матч сезона.

Нижняя половина сетки провела свои игры этой стадии на день раньше.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Феликс Оже-Альяссим [8] – 6:4, 6:4

Тейлор Фритц [4] – Янник Синнер [11] – 4:6, 6:4, 4:6

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Янник Синнер [11]

Даниил Медведев [5] – Фрэнсис Тиафо [14]

В прошлом году трофей на этих кортах взял Карлос Алькарас.

По теме:
ТИАФО: «Не позволю Рублеву, Звереву и Циципасу забирать себе все деньги»
Определена первая пара полуфиналистов на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
ATP Индиан-Уэллс Карлос Алькарас (теннисист) Феликс Оже-Альяссим Янник Синнер Тейлор Фритц Фрэнсис Тиафо Даниил Медведев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 16 марта 2023, 12:24 2
Известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Обидчица Ангелины Калининой продолжает успешное выступление в Калифорнии

Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Футбол | 17 марта 2023, 01:30 1
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Георгий СУДАКОВ: «Много работы впереди, цели не меняются»
Футбол | 17.03.2023, 03:03
Георгий СУДАКОВ: «Много работы впереди, цели не меняются»
Георгий СУДАКОВ: «Много работы впереди, цели не меняются»
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 17.03.2023, 05:05
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Первый турнир – первый четвертьфинал. Украинка успешно выступает в Тунисе
Теннис | 16.03.2023, 15:16
Первый турнир – первый четвертьфинал. Украинка успешно выступает в Тунисе
Первый турнир – первый четвертьфинал. Украинка успешно выступает в Тунисе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эффект поражений от Усика. У Джошуа проблемы с продажей билетов на бой
Эффект поражений от Усика. У Джошуа проблемы с продажей билетов на бой
15.03.2023, 12:27 2
Бокс
Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком
Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком
16.03.2023, 13:32 4
Бокс
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
15.03.2023, 10:07 5
Бокс
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
16.03.2023, 10:05 17
Теннис
Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер
Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер
16.03.2023, 21:37 208
Футбол
Решающая битва. Состав Шахтера на матч Лиги Европы против Фейеноорда
Решающая битва. Состав Шахтера на матч Лиги Европы против Фейеноорда
16.03.2023, 18:21 11
Футбол
Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор
Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор
16.03.2023, 22:15 30
Футбол
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
17.03.2023, 06:45 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности