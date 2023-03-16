Определена первая пара полуфиналистов на Мастерсе в Индиан-Уэллс
На стадии полуфиналов сыграет как минимум один американец
Состоялись два матча 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс.
Пятый номер посева Даниил Медведев в двух сетах переиграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину.
Еще в одной встрече американец Фрэнсис Тиафо оказался сильнее британца Кэмерона Норри.
В ночь с четверга на пятницу будут сыграны два матча верхней половины турнирной сетки (Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фритц – Янник Синнер).
Индиан-Уэллс. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Даниил Медведев [5] – Алехандро Давидович-Фокина [23] – 6:3, 7:5
Фрэнсис Тиафо [14] – Кэмерон Норри [10] – 6:4, 6:4
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