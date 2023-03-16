Определена первая пара полуфиналистов на Мастерсе в Индиан-Уэллс

Состоялись два матча 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс.

Пятый номер посева Даниил Медведев в двух сетах переиграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину.

Еще в одной встрече американец Фрэнсис Тиафо оказался сильнее британца Кэмерона Норри.

В ночь с четверга на пятницу будут сыграны два матча верхней половины турнирной сетки (​Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим​, Тейлор Фритц – Янник Синнер).

Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [5] – Алехандро Давидович-Фокина [23] – 6:3, 7:5

Фрэнсис Тиафо [14] – Кэмерон Норри [10] – 6:4, 6:4