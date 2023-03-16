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ATP
16 марта 2023, 12:13 | Обновлено 16 марта 2023, 12:20
213
0

Определена первая пара полуфиналистов на Мастерсе в Индиан-Уэллс

На стадии полуфиналов сыграет как минимум один американец

16 марта 2023, 12:13 | Обновлено 16 марта 2023, 12:20
213
0
Определена первая пара полуфиналистов на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

Состоялись два матча 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс.

Пятый номер посева Даниил Медведев в двух сетах переиграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину.

Еще в одной встрече американец Фрэнсис Тиафо оказался сильнее британца Кэмерона Норри.

В ночь с четверга на пятницу будут сыграны два матча верхней половины турнирной сетки (​Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим​, Тейлор Фритц – Янник Синнер).

Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [5] – Алехандро Давидович-Фокина [23] – 6:3, 7:5
Фрэнсис Тиафо [14] – Кэмерон Норри [10] – 6:4, 6:4

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ATP Индиан-Уэллс Даниил Медведев Фрэнсис Тиафо Кэмерон Норри Алехандро Давидович-Фокина
Источник Sport.ua
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