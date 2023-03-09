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WTA
09 марта 2023, 11:28 |
901
0

Будущая звезда тенниса. С кем сыграет Калинина на старте в Индиан-Уэллс?

Первая ракетка Украины встретится с Линдой Фругвиртовой

09 марта 2023, 11:28 |
901
0
Будущая звезда тенниса. С кем сыграет Калинина на старте в Индиан-Уэллс?
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Фругвиртова

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 29) узнала первую соперницу на хардовом турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В 1/32 финала украинка встретится с Линдой Фругвиртовой (Чехия, WTA 53).

Линде всего 17 лет, однако на ее счету уже один трофей на уровне WTA и 3 титула ITF.

В 1/64 финала соревнований Линда в трех сетах обыграла Майяр Шериф (Египет, WTA 52) со счетом 0:6, 6:2, 6:3.

Калинина и Фругвиртова впервые сыграют друг с другом. Матч запланирован на 10 марта в 21:00 по Киеву.

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Линда Фругвиртова Майяр Шериф Ангелина Калинина WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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