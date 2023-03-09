Будущая звезда тенниса. С кем сыграет Калинина на старте в Индиан-Уэллс?

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 29) узнала первую соперницу на хардовом турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В 1/32 финала украинка встретится с Линдой Фругвиртовой (Чехия, WTA 53).

Линде всего 17 лет, однако на ее счету уже один трофей на уровне WTA и 3 титула ITF.

В 1/64 финала соревнований Линда в трех сетах обыграла Майяр Шериф (Египет, WTA 52) со счетом 0:6, 6:2, 6:3.

Калинина и Фругвиртова впервые сыграют друг с другом. Матч запланирован на 10 марта в 21:00 по Киеву.