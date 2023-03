Эден Азар отклонил предложение из Турции

Бельгийский вингер «Реала» Эден Азар во время январского трансферного окна мог покинуть мадридский клуб. По информации журналиста Экрема Конура, у него на руках было предложение из турецкой Суперлиги.

Азар это предложение отклонил. Какой именно клуб пытался подписать 32-летнего бельгийца – не известно.

В нынешнем сезоне на счету Азара 1 гол и 1 ассист в 7 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт вингера рассчитан до лета 2024 года.

🚨#EXCL | Real Madrid's Belgian star Eden Hazard has rejected an offer from the Turkish Super league.🇧🇪❌ ⚪#HalaMadrid https://t.co/kK0WPCUqPe pic.twitter.com/JxLCBBuq7Q