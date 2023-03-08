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Испания
08 марта 2023, 19:06 |
127
0

Эден Азар отклонил предложение из Турции

Вингер мог сменить клуб в январе

08 марта 2023, 19:06 |
127
0
Эден Азар отклонил предложение из Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Бельгийский вингер «Реала» Эден Азар во время январского трансферного окна мог покинуть мадридский клуб. По информации журналиста Экрема Конура, у него на руках было предложение из турецкой Суперлиги.

Азар это предложение отклонил. Какой именно клуб пытался подписать 32-летнего бельгийца – не известно.

В нынешнем сезоне на счету Азара 1 гол и 1 ассист в 7 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт вингера рассчитан до лета 2024 года.

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Эден Азар Реал Мадрид чемпионат Турции по футболу
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