ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС

Украинский защитник Сергей Кривцов проводит дебютный матч в МЛС. Украинец вышел в стартовом составе «Интера Майами» на матч против «Клуб де Фут Монреаль».

В конце первого тайма Кривцов отметился результативным ударом, открыв счет в матче.

Ранее Кривцов вышел в стартовом составе «Интера» в спарринге против команды «Остин» (2:2).

Напомним, украинский защитник подписал контракт с «Интером Майами» в конце января. Соглашение рассчитано до конца 2024 года с опцией продления еще на один год.

Gregore ➡️Sergii to give us a 1-0 lead at #DRVPNKStadium 😤 VAMOSSSS#MIAvMTL | 1-0 pic.twitter.com/3ZZFXk25eR