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26 февраля 2023, 04:18 |
222
0

ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС

Украинский защитник удачно подключился на розыгрыш углового

26 февраля 2023, 04:18 |
222
0
ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС
twitter.com/InterMiamiCF

Украинский защитник Сергей Кривцов проводит дебютный матч в МЛС. Украинец вышел в стартовом составе «Интера Майами» на матч против «Клуб де Фут Монреаль».

В конце первого тайма Кривцов отметился результативным ударом, открыв счет в матче.

Ранее Кривцов вышел в стартовом составе «Интера» в спарринге против команды «Остин» (2:2).

Напомним, украинский защитник подписал контракт с «Интером Майами» в конце января. Соглашение рассчитано до конца 2024 года с опцией продления еще на один год.

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Сергей Кривцов дебют Интер Майами
Источник Sport.ua
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