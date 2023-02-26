ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС
Украинский защитник удачно подключился на розыгрыш углового
Украинский защитник Сергей Кривцов проводит дебютный матч в МЛС. Украинец вышел в стартовом составе «Интера Майами» на матч против «Клуб де Фут Монреаль».
В конце первого тайма Кривцов отметился результативным ударом, открыв счет в матче.
Ранее Кривцов вышел в стартовом составе «Интера» в спарринге против команды «Остин» (2:2).
Напомним, украинский защитник подписал контракт с «Интером Майами» в конце января. Соглашение рассчитано до конца 2024 года с опцией продления еще на один год.
Gregore ➡️Sergii to give us a 1-0 lead at #DRVPNKStadium 😤 VAMOSSSS#MIAvMTL | 1-0 pic.twitter.com/3ZZFXk25eR— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023
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