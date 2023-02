Лидс уволил наставника команды Джесси Марша

Английский клуб «Лидс» уведомил о прекращении отношений с 49-летним американским специалистом Джесси Маршем. Вместе с ним стан «павлинов» покидают три его ассистента.

Пресс-служба «Лидса» информирует, что новый тренер появится у команды в ближайшее время.

Марш возглавил «Лидс» в феврале прошлого года. При нем «павлины» по итогам предыдущего сезона в английской Премьер-лиге заняли 17-е место и избежали вылета в Чемпионшип. Сейчас «Лидс» также идет 17-м в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Белые» свой ближайший матч в АПЛ проведут 8 февраля с «Манчестер Юнайтед».

