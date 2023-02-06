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Англия
06 февраля 2023, 17:40 | Обновлено 06 февраля 2023, 18:48
344
2

Лидс уволил наставника команды Джесси Марша

Американец не проработал в должности и года

06 февраля 2023, 17:40 | Обновлено 06 февраля 2023, 18:48
344
2
Лидс уволил наставника команды Джесси Марша
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Марш

Английский клуб «Лидс» уведомил о прекращении отношений с 49-летним американским специалистом Джесси Маршем. Вместе с ним стан «павлинов» покидают три его ассистента.

Пресс-служба «Лидса» информирует, что новый тренер появится у команды в ближайшее время.

Марш возглавил «Лидс» в феврале прошлого года. При нем «павлины» по итогам предыдущего сезона в английской Премьер-лиге заняли 17-е место и избежали вылета в Чемпионшип. Сейчас «Лидс» также идет 17-м в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Белые» свой ближайший матч в АПЛ проведут 8 февраля с «Манчестер Юнайтед».

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Лидс Джесси Марш Английская Премьер-лига
Источник ФК Лидс
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Комментарии 2
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Alex906
Хороший тренер быстро найдет работу .Сборная Украины без тренера а скоро отборы .
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+1
donnerwetter
В Ноттингемском лесу они точно могли взять очки. Но их обломал арендованный у ПСЖ  Кейлор Антонио Навас Гамбоа.
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0
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