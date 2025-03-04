Один из лучших бомбардиров АПЛ 2014/15 перебрался в чемпионат Словении
Сейдо Берахино подписал контракт с «Табор Сежана»
31-летний форвард из Бурунди Сейдо Берахино продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Словении. Футболист договорился о сотрудничестве с клубом «Табор Сежана».
«Мы с гордостью объявляем о последнем и самом громком подписании зимнего трансферного окна – это игрок, который может похвастаться более чем 130 играми и 23 голами в Английской Премьер-лиге. По данным Transfermarkt, его наивысшая рыночная стоимость за карьеру достигла 15 миллионов евро во время его пребывания в «Вест Бромвиче».
В сезоне 2014/15 он забил 14 голов в АПЛ, заняв шестое место в списке лучших бомбардиров лиги, наряду с такими звездами, как Эден Азар и Оливье Жиру. Теперь 31-летний нападающий, который в последнее время играл за АЕЛ Лимасол на Кипре, готов принести свой опыт и качество в наш клуб. Его прибытие, несомненно, сыграет ключевую роль в нашем стремлении вернуться в высший дивизион», – сообщили на официальном сайте команды.
Берахино большую часть карьеры провел в английских клубах – «Нортхэмптон», «Питерборо», «Брентфорд», «Вест Бромвич», «Сток Сити», «Шеффилд Венсдей». Кроме того, играл в чемпионатах Бельгии и Кипра. В Словению он перебрался на правах свободного агента, стороны договорились о контракте до конца текущего сезона.
«Табор Сежана» занимает третье место во втором словенском дивизионе, в активе клуба – 33 балла. Подняться в Первую лигу сможет всего одна команда. На данный момент первые две позиции занимают «Горица» и «Алюминий», которые имеют по 36 очков.
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