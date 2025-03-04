Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших бомбардиров АПЛ 2014/15 перебрался в чемпионат Словении
Англия
04 марта 2025, 12:41 |
756
0

Один из лучших бомбардиров АПЛ 2014/15 перебрался в чемпионат Словении

Сейдо Берахино подписал контракт с «Табор Сежана»

04 марта 2025, 12:41 |
756
0
Один из лучших бомбардиров АПЛ 2014/15 перебрался в чемпионат Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Сейдо Берахино

31-летний форвард из Бурунди Сейдо Берахино продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Словении. Футболист договорился о сотрудничестве с клубом «Табор Сежана».

«Мы с гордостью объявляем о последнем и самом громком подписании зимнего трансферного окна – это игрок, который может похвастаться более чем 130 играми и 23 голами в Английской Премьер-лиге. По данным Transfermarkt, его наивысшая рыночная стоимость за карьеру достигла 15 миллионов евро во время его пребывания в «Вест Бромвиче».

В сезоне 2014/15 он забил 14 голов в АПЛ, заняв шестое место в списке лучших бомбардиров лиги, наряду с такими звездами, как Эден Азар и Оливье Жиру. Теперь 31-летний нападающий, который в последнее время играл за АЕЛ Лимасол на Кипре, готов принести свой опыт и качество в наш клуб. Его прибытие, несомненно, сыграет ключевую роль в нашем стремлении вернуться в высший дивизион», – сообщили на официальном сайте команды.

Берахино большую часть карьеры провел в английских клубах – «Нортхэмптон», «Питерборо», «Брентфорд», «Вест Бромвич», «Сток Сити», «Шеффилд Венсдей». Кроме того, играл в чемпионатах Бельгии и Кипра. В Словению он перебрался на правах свободного агента, стороны договорились о контракте до конца текущего сезона.

«Табор Сежана» занимает третье место во втором словенском дивизионе, в активе клуба – 33 балла. Подняться в Первую лигу сможет всего одна команда. На данный момент первые две позиции занимают «Горица» и «Алюминий», которые имеют по 36 очков.

По теме:
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
ВИДЕО. Гвардиола будет в шоке. Звезда Ман Сити напился в пабе
чемпионат Англии по футболу Вест Бромвич Сейдо Берахино чемпионат Словении по футболу трансферы
Николай Титюк Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джованни, Джанлука, теперь вот Джулиано. Все семейство Симеоне в футболе
Футбол | 04 марта 2025, 12:31 0
Джованни, Джанлука, теперь вот Джулиано. Все семейство Симеоне в футболе
Джованни, Джанлука, теперь вот Джулиано. Все семейство Симеоне в футболе

Обозреватель Sport.ua – о младшем сыне главного тренера «Атлетико»

Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Мир азарта | 03 марта 2025, 21:14 0
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000

Получай фрибеты за 3 первых пополнения и 2 бездепозитных бонуса для ставок на спорт

Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Бокс | 03.03.2025, 19:41
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Футбол | 04.03.2025, 07:52
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Был ли пенальти? Матч в Польше с участием украинцев закончился скандалом
Футбол | 04.03.2025, 07:15
Был ли пенальти? Матч в Польше с участием украинцев закончился скандалом
Был ли пенальти? Матч в Польше с участием украинцев закончился скандалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
03.03.2025, 08:23 2
Футбол
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
03.03.2025, 02:27 6
Теннис
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
03.03.2025, 06:29 6
Футбол
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
02.03.2025, 12:26 14
Футбол
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
02.03.2025, 22:29 9
Футбол
Назван соперник Усика, если реванш с Дюбуа сорвется
Назван соперник Усика, если реванш с Дюбуа сорвется
03.03.2025, 00:59
Бокс
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
03.03.2025, 05:02 7
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
03.03.2025, 01:37 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем