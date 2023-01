ВИДЕО. Как бывшие партнеры по Ман Сити чуть не оторвали Зинченко ухо

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко был тепло встречен бывшими партнерами по «Ман Сити» после матча 1/16 финала Кубка Англии.

Зинченко, экс-защитник «горожан», вышел на замену у «канониров» во втором тайме и отыграл на поле 25 минут.

После окончания игры бывшие партнеры по команде Кайл Уокер, Илкай Гюндоган и другие подошли к Зинченко с выразительными эмоциями.

Кайл Уокер чуть не открутил Зинченко ухо, а другие футболисты ограничились дружескими объятиями и толчками.

Лондонский «Арсенал» в кубковом матче на выезде проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1 и выбыл из турнира.

