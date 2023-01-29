Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда
Англия
29 января 2023, 17:30 | Обновлено 29 января 2023, 17:38
2428
1

ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда

«Арсенал» в кубковом матче на выезде проиграл «Ман Сити» со счетом 0:1

29 января 2023, 17:30 | Обновлено 29 января 2023, 17:38
2428
1
ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Холанд

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко отметился красивым финтом в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Зинченко вышел на замену во втором тайме и порадовал болельщиков. В одном из эпизодов Александр тонко пробросил мяч между ног звездному форварду соперника Эрлингу Холанду.

Норвежский нападающий, лидер списка бомбардиров сезона АПЛ, оценил финт по достоинству и после матча тепло обнял украинского защитника.

Лондонский «Арсенал» в кубковом матче на выезде проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1 и выбыл из турнира.

ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда

По теме:
Брайтон Де Дзерби выбил Ливерпуль из Кубка Англии
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
Дерби Каунти – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон Манчестер Сити Александр Зинченко Манчестер Сити - Арсенал выбор редакции Эрлинг Холанд видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кравец планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем
Футбол | 29 января 2023, 11:35 1
Кравец планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем
Кравец планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

33-летний игрок не видит смысла продолжать

Впервые в Лондоне. Украинец Далакян успешно защитил чемпионский титул WBA
Бокс | 28 января 2023, 22:30 8
Впервые в Лондоне. Украинец Далакян успешно защитил чемпионский титул WBA
Впервые в Лондоне. Украинец Далакян успешно защитил чемпионский титул WBA

Артем удачно провел 6-ю защиту пояса чемпиона мира в наилегчайшем весе

WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
Футбол | 29.01.2023, 02:16
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
Директор Aus Open: «Отец Джоковича не нарушил никаких правил соревнований»
Теннис | 29.01.2023, 10:35
Директор Aus Open: «Отец Джоковича не нарушил никаких правил соревнований»
Директор Aus Open: «Отец Джоковича не нарушил никаких правил соревнований»
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Футбол | 28.01.2023, 22:35
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
малышам конечно в квадрат легче играть
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
28.01.2023, 11:39 2
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко оформил дубль за шесть минут в матче чемпионата ОАЭ
ВИДЕО. Ярмоленко оформил дубль за шесть минут в матче чемпионата ОАЭ
27.01.2023, 17:04 13
Футбол
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
28.01.2023, 19:41 14
Футбол
Микель АРТЕТА: «Я очень разочарован»
Микель АРТЕТА: «Я очень разочарован»
28.01.2023, 01:49 1
Футбол
ФОТО. «Привет, Таиланд!» Костюк показала сексуальную фигуру в купальнике
ФОТО. «Привет, Таиланд!» Костюк показала сексуальную фигуру в купальнике
28.01.2023, 19:25 6
Теннис
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
29.01.2023, 10:46 3
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
27.01.2023, 17:19 3
Футбол
Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде
28.01.2023, 13:13 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности