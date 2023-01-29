ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда
«Арсенал» в кубковом матче на выезде проиграл «Ман Сити» со счетом 0:1
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко отметился красивым финтом в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Зинченко вышел на замену во втором тайме и порадовал болельщиков. В одном из эпизодов Александр тонко пробросил мяч между ног звездному форварду соперника Эрлингу Холанду.
Норвежский нападающий, лидер списка бомбардиров сезона АПЛ, оценил финт по достоинству и после матча тепло обнял украинского защитника.
Лондонский «Арсенал» в кубковом матче на выезде проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1 и выбыл из турнира.
ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда
Oleksandr Zinchenko vs Erling Haaland pic.twitter.com/QYfmkuCO0z— Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) January 29, 2023
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