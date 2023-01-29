Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко отметился красивым финтом в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Зинченко вышел на замену во втором тайме и порадовал болельщиков. В одном из эпизодов Александр тонко пробросил мяч между ног звездному форварду соперника Эрлингу Холанду.

Норвежский нападающий, лидер списка бомбардиров сезона АПЛ, оценил финт по достоинству и после матча тепло обнял украинского защитника.

Лондонский «Арсенал» в кубковом матче на выезде проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1 и выбыл из турнира.

ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда