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Италия
31 января 2023, 03:37 | Обновлено 31 января 2023, 03:50
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0

Появился новый претендент на опального в Роме Дзаньоло

Хавбек должен принять предложение

31 января 2023, 03:37 | Обновлено 31 января 2023, 03:50
100
0
Появился новый претендент на опального в Роме Дзаньоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

Английский клуб «Лидс» обратился к итальянской «Роме» с предложением аренды полузащитника Николо Дзаньоло. Договор также должен включать в себя опцию выкупа правом на игрока.

Стать игроком «Лидса» итальянец должен будет в конце нынешнего сезона в обязательном порядке. Такого якобы условие «Ромы».

Дзаньоло должен согласится играть за «Лидс», в отличие от «Борнмута». Тот, напомним, пытался приобрести хавбека на прошлой неделе, что привело к окончательному скандалу между игроком и руководством итальянского клуба.

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Лидс Рома Рим Серия A Английская Премьер-лига трансферы Николо Дзаньоло
Источник Николо Скира
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