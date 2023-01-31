Появился новый претендент на опального в Роме Дзаньоло

Английский клуб «Лидс» обратился к итальянской «Роме» с предложением аренды полузащитника Николо Дзаньоло. Договор также должен включать в себя опцию выкупа правом на игрока.

Стать игроком «Лидса» итальянец должен будет в конце нынешнего сезона в обязательном порядке. Такого якобы условие «Ромы».

Дзаньоло должен согласится играть за «Лидс», в отличие от «Борнмута». Тот, напомним, пытался приобрести хавбека на прошлой неделе, что привело к окончательному скандалу между игроком и руководством итальянского клуба.