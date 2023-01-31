Появился новый претендент на опального в Роме Дзаньоло
Хавбек должен принять предложение
Английский клуб «Лидс» обратился к итальянской «Роме» с предложением аренды полузащитника Николо Дзаньоло. Договор также должен включать в себя опцию выкупа правом на игрока.
Стать игроком «Лидса» итальянец должен будет в конце нынешнего сезона в обязательном порядке. Такого якобы условие «Ромы».
Дзаньоло должен согласится играть за «Лидс», в отличие от «Борнмута». Тот, напомним, пытался приобрести хавбека на прошлой неделе, что привело к окончательному скандалу между игроком и руководством итальянского клуба.
Unlike Bournemouth’s bid Nicolò #Zaniolo would accept #Leeds, which have offered a loan with option to buy (the same formula used with #Juventus for #McKennie’s deal) to #ASRoma, which ask an obligation to buy. Talks ongoing. #transfers #LUFC https://t.co/p87nI9gnn7— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2023
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