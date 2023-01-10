От Комана до Яремчука: символическая сборная уроженцев Закарпатья в Динамо

Бывали ли вы на Закарпатье во время празднования Рождества Христова по григорианскому календарю? О, если нет, то искренне советую приобщиться к тому действу. Не пожалеете, а память останется с вами на всю жизнь. Воспоминания же о вкладе футбольного Закарпатья в послевоенное развитие киевского «Динамо» до сих пор согревают болельщиков-ветеранов. После Второй мировой войны Киев не мог себе позволить, как раньше, формировать конкурентоспособную команду на основе местных воспитанников и других представителей Центральной Украины – слишком уж злонамеренным катком прошлась по Златоверхому страшная война. На помощь столичанам в конце 1940-х пришел мощный закарпатский десант, и во многом благодаря мастеровитым уроженцам края устремленных ввысь пихт и елей, киевляне постепенно вышли на высокий уровень, а впоследствии, уже при содействии новой волны закарпатцев стали господствовать в советском футболе.

Параллели с настоящим временем кричащи. Снова – страшная война пришла на нашу землю, злонамеренные чужаки положили глаз на наши плодородные черноземы и не оставили надежд покорить Киев. Но такой уж наш нрав, что мы даже в то время, когда боевые действия продолжаются, думаем о грядущем ренессансе. А у поклонников самого популярного столичного клуба, несмотря ни на что, теплится надежда на возвращение настоящего «Динамо». Сборная звездных закарпатских динамовцев – это экскурс в историю и попытка понять пути послевоенного восстановления. Наверное, такое понимание пригодится нам, нынешним.

Когда математика победила футбол

Вратарь: Андрей Гаваши (родился в 1939 г.).

У нынешнего стража ворот киевского «Динамо» Руслана Нещерета есть известный предшественник. Андрей Гаваши родился в Ужгороде, или Унгваре. Его уникальность состоит в том, что он проявил свои способности не только на вратарском посту, но и на позиции нападающего. Впрочем, славу снискал именно как голкипер. В 1959 г. в компании земляков Йожефа Сабо и Василия Турянчика отправился из родного края в киевское «Динамо». В том же году стал 6-м в списке лучших футболистов Украины. Отыграл за «Динамо» не так уж много – меньше двух десятков матчей, из них 5 игр – на ноль. Примечательно, что в одном из принципиальных матчей, когда киевляне на выезде в июльскую 30-градусную жару одолели «Спартак» 1:0, добрыми словами в адрес Гаваши в советской прессе поделился известный советский кипер Алексей Хомич. Неделю спустя закарпатец отлично отыграл снова на выезде против «Шахтера»: горняки так и не смогли найти ключей к его воротам и в конце концов уступили киевлянам 0:2. Вообще, в течение июля 1959 г. Гаваши не пропустил в четырех динамовских матчах ни одного гола! Август уже был не столь успешным, вместе с тем, Андрей Андреевич парировал пенальти в выездном поединке с «Зенитом».

Поразила меня в свое время не слишком положительная характеристика, данная Андрею Андреевичу его коллегой Олегом Макаровым в автобиографической книге «Вратарь» и цитирование Олегом Александровичем киевских болельщиков в то время: «Проигрывают наши с вратарем Гаваши». Да и вообще «высокий, стройный, как тополь, красивый, скромный и подкупающе приветливый» закарпатец удостоился немалого числа критических стрел со стороны Макарова в том литературном труде. Говорят, что он ушел из «Динамо» из-за желания родителей (они очень хотели, чтобы сын продолжал обучение на физико-математическом факультете в Ужгородском университете). Как бы то ни было, а болельщикам он запомнился весьма эффектной манерой игры (правда, на выходах действовал небезошибочно). Жаль, что по большому счету в свое время он не сделал свой выбор в пользу футбола (а был какое-то время даже дублером Льва Яшина в сборной!) вообще и «Динамо» в частности.

Капитаны, стыд и желтуха

Защитники: Михаил Михалина (1924–1998), Стефан Решко (родился в 1947 г.), Василий Турянчик (1935–2022), Федор Медвидь (1943–1997).

Михаил Михалина во второй половине 1940-х – первой половине 1950-х отыграл в составе киевского «Динамо» более сотни матчей. Расположу его на позиции левого защитника. Уроженец Порошково в Перечинском районе не только занимался основными защитными обязанностями, но и иногда эффективно подключался к атакам. В частности, отличился голом в знаменитой голевой феерии динамовцев и московских автозаводцев в 1951 г., когда киевляне на выезде одолели москвичей со счетом 5:3. В 1952 г. Михалина стал 3-м в голосовании на лучшего футболиста Украины, а также получил капитанскую повязку «серебряного» «Динамо». Имел касательство закарпатец и к другой памятной победе динамовцев над автозаводцами в 1954 г., удачно сыграв на добивании и установив окончательный счет – 2:0.



ФК Динамо. Стефан Решко

Центральные защитники – несгибаемые 4-кратные чемпионы страны Стефан Решко и Василий Турянчик. Решко родился в с. Ключарки Мукачевского района и был важной частью «золотой» динамовской команды 1975 г. О его незаурядном мастерстве свидетельствует хотя бы то, что в поединке за Суперкубок УЕФА киевлян против «Баварии» в 1975 г. он начисто закрыл знаменитого Герда Мюллера! Единственный гол неутомимого центрбека за «Динамо» – в сентябре 1975 г. в домашнем календарном матче против московского «Локомотива». Как признавался впоследствии сам Стефан Михайлович, когда его поздравляли с успехом партнеры, обнимая, ему было… стыдно, ведь он не привык отличаться голевыми достижениями. И еще: Решко имеет в наградной коллекции бронзовую олимпийскую медаль (1976). Вот как описывает своего подопечного Лобановский в книге «Бесконечный матч»: «Внешне в игре неброский, с массивными ногами и истинно футбольным торсом, он знал потолок своих возможностей и никогда не старался придумать что-то невообразимое, что не отвечало бы этим возможностям. Благодаря такому обстоятельству уровень его надежности был весьма высок, и служил он команде верно».

«Как Турянчик в нападении сыграет, так «Торпедо» из Киева убегает» – слова из знаменитой переделанной на динамовский лад «Черемшины». Супергол Василия Турянчика торпедовцам на 85-й минуте (счет стал 1:1) фактически во многом предопределил судьбу союзного чемпионства 1961 г. Киевляне сохранили 3-очковое расстояние от преследователей и своего уже не отдали. А перед началом «золотого» сезона Турянчик долго болел инфекционной желтухой, и поэтому продолжительное время потратил на то, чтобы набрать форму. Уроженец Чинадиево (это – Мукачевский район), конечно, славу снискал не как форвард, а как центральный защитник и как опорник. Его считают фактически первым отечественным игроком этого амплуа. Дважды – в 1967 и 1968 гг. (вместе с Владимиром Мунтяном) капитан киевского «Динамо» был признан лучшим игроком Украины.

Главной отличительной чертой Ференца (Федора) Йожефовича Медвидя и пресса, и тренеры, и партнеры по команде считали его незаурядную работоспособность. А Андрей Биба добавлял к этому еще и умение «рвать игровые связи соперников». Медвидь являлся важным компонентом тактического построения масловского «Динамо» во второй половине 1960-х гг. Его стихия – правый фланг, и место на нем в символической сборной динамовских закарпатцев по праву принадлежит именно ему, хотя в разное время для него находили на поле и другие позиции. Если несколькими словами охарактеризовать Медвидя-футболиста, то, вероятно, это будет «волнорез-универсал».

Правый фланг защиты мог бы закрыть и уроженец Зняцево на Мукачевщине Георгий Лавер. В «Динамо» он провел три года, результативными действиями не отмечался, в основном был сосредоточен на разрушительных функциях. И это у него получалось весьма неплохо.

«Краеугольный камень» и «маленькое чудо»

Полузащитники: Йожеф Сабо (родился в 1940 г.), Иван Яремчук (родился в 1962 г.), Эрнест Юст (1927–1992), Василий Рац (родился в 1961 г.).

Опорником в моем варианте будет Йожеф Сабо. Два Йожефовича в команде – и можно загадывать любое желание. Неуступчивый, жесткий, настоящий боец ​​на поле, Сабо выходил на каждый матч, как на последний бой. И соперники страшились этого сверхнастроя, обвиняя динамовца в грязной игре. Выходец из Ужгорода с этим мало считался, в конце концов, снискал лавры и в динамовском клубе (4-кратный чемпион СССР, собственно, ко всем чемпионствам киевлян в 1960-х имел касательство Сабо), и в национальной сборной (4-е место на чемпионате мира 1966 г.).

Другой уроженец Ужгорода Эрнест Юст пришел в «Динамо» в конце 1940-х и отыграл за столичный клуб восемь лет. Завоевал с динамовцами Кубок СССР в 1954 г. Правда, в финале не играл, ведь в полуфинале с «Зенитом» получил травму в дополнительное время, и киевляне из-за этого доигрывали матч вдесятером, но все равно выиграли с минимальным счетом. Юст снискал славу «краеугольного камня динамовского нападения». В центре полузащиты – его родная позиция, где лучше всего ему можно продемонстрировать свой незаурядный технический арсенал.



Из архива ФК Динамо. Иван Яремчук (в центре) и Василий Рац (на дальнем плане)

Иван Яремчук и Василий Рац входили в золотую команду Лобановского середины 1980-х гг.: Иван играл на правом фланге, а Василий – на левом. Ивана Лобановский назвал «маленьким чудом, неизвестно откуда свалившимся на нас». В то же время у Василия Васильевич (игра слов!) выделял «профессиональный образ мышления и беспредельную верность футболу». И еще. Лобановский особо подчеркивал «доведенное до абсолюта умение абстрагироваться от силы соперника» у Яремчука. Но, мне кажется, этой добродетелью могут похвастаться практически все закарпатцы, сделавшие себе имя в составе киевского «Динамо». Мобильные фланги – Яремчук и Рац – стали во многом определяющими в триумфе киевлян в Кубке Кубков-1986. Мне особенно запомнились голы Ивана «Спартаку» головой в 1990-м и Василия «Факелу» непосредственно с углового в 1985-м.

Как вариант для защиты или полузащиты – уроженец Мукачево Тиберий Попович, который в 1950-е отыграл более сотни матчей за «Динамо».

Гроза «спартаков» и киевский Товт

Нападающие: Михаил Коман (1928–2015), Дезидерий Товт (1920–2002)

Бесспорно, представителям моего поколения Михаил Михайлович Коман памятен, прежде всего, как начальник команды «Динамо» (Киев). Эту должность он занимал в конце 1970-х – в первой половине 1980-х гг. Однако главная его футбольная добродетель – бомбардирское дарование. Именно благодаря ему киевское «Динамо» разжилось своим первым союзным трофеем – Кубком СССР 1954 г.: проявив незаурядное индивидуальное мастерство, уроженец Люботина (ныне это – село в Словакии) забил определяющий для победы гол в ворота ереванского «Спартака». Примечательно, что в течение этого розыгрыша киевляне последовательно победили три команды под названием «Спартак»: кроме ереванского, от киевлян пострадали еще вильнюсский и московский. В воротах москвичей Коман отличился дважды. Когда-то мой дедушка рассказывал мне о лучшем матче Комана, которому сам был свидетелем (даже программка сохранилась!) непосредственно с трибун стадиона им. Н. С. Хрущева (ныне – НСК «Олимпийский»). Летом 1953 г. при 35-градусной жаре и 50-тысячной аудитории динамовцы выиграли у московских автозаводцев со счетом 3:1, а на счету закарпатца были два гола и голевая передача!

Дезидерий Товт приехал из Ужгорода в киевское «Динамо» в 1949 г. И сразу начал забивать. Стал в частности лучшим бомбардиром «Динамо» в сезоне-1950 (причем уже в матче-открытии сезона против одноклубников из города на Неве Товт отличился дублем).

А настоящим фестивалем закарпатского футбола стал матч киевлян против тбилисских спартаковцев осенью 1951 года. Тогда в столице Грузии на стадионе, который носил имя Лаврентия Берии, у гостей из Украины получился настоящий блицкриг: еще до окончания получаса игры киевляне трижды расписались в воротах хозяев: Товт и Коман забили по голу, а Юст активно поспособствовал землякам в этих успехах.

Достаточно заметной фигурой в «Динамо» в середине 1950-х был Золтан Сенгетовский. Не лишенный голевого чутья он, однако, не полностью раскрылся в «Динамо», хотя обладал всеми предпосылками для этого. Тем не менее, и его вклад в динамовское союзное «серебро» в 1952 г. есть. Меньше запомнился болельщикам киевского «Динамо» Янош Фабиан, ведь за два сезона в составе киевского клуба в конце 1940-х забил только раз.

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«Закарпатье – в игре», – такими словами встретили уже в наше время появление в элитном украинском дивизионе «Миная» – молодого клуба из этого региона. Собственно, на протяжении нашей футбольной истории посланцы этого края из игры и не выходили, определяя в разное время игру «Динамо»: умели и крепко прихватить мировую звезду, и без малейших признаков усталости поноситься флангами чуть ли не 100 минут, а то и больше, и разбить на мелкие кусочки оборону противников. Искренне верю, что уже в ближайшее время о воспитанниках футбольного Закарпатья как о звездах снова будут с умным видом рассуждать футбольные эксперты. Перспективные ребята в пихтово-еловом крае не переведутся!

Алексей РЫЖКОВ