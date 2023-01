Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Зинченко может сыграть против Ман Сити

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Лондонский «Арсенал» при победе в 1/32 финала в матче против «Оксфорда» выйдет на «Манчестер Сити». Победитель встречи «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» (у команд будет переигровка, так как первый матч завершился со счетом 2:2) встретится с «Брайтоном» Де Дзерби.

Кубок Англии. 1/16 финала (27-30 января)

