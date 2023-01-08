Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Зинченко может сыграть против Ман Сити

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Лондонский «Арсенал» при победе в 1/32 финала в матче против «Оксфорда» выйдет на «Манчестер Сити». Победитель встречи «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» (у команд будет переигровка, так как первый матч завершился со счетом 2:2) встретится с «Брайтоном» Де Дзерби.

Кубок Англии. 1/16 финала (27-30 января)

Престон – Тоттенхэм;

Саутгемптон – Блэкпул;

Рексем – Шеффилд Юнайтед;

Ипсвич – Бернли;

Манчестер Юнайтед – Реддинг;

Лутон Таун / Уиган – Гримсби;

Дерби Каунти – Вест Хэм;

Сток Сити – Стивенидж;

Блэкберн – Форест Грин Роверс / Бирмингем;

Уолсолл – Лестер;

Шеффилд Уэнсдей – Флитвуд Таун;

Манчестер Сити – Оксфорд / Арсенал;

Бристоль Сити / Суонси – Честерфилд / Вест Бромвич;

Брайтон – Ливерпуль / Вулверхэмптон;

Фулхэм – Сандерленд;

Борхэм Вуд / Стэнли – Кардифф / Лидс.