Англия08 января 2023, 21:15 | Обновлено 08 января 2023, 21:17
756
0
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Зинченко может сыграть против Ман Сити
Матчи пройдут с 27 по 30 января
08 января 2023, 21:15 | Обновлено 08 января 2023, 21:17
756
0
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Лондонский «Арсенал» при победе в 1/32 финала в матче против «Оксфорда» выйдет на «Манчестер Сити». Победитель встречи «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» (у команд будет переигровка, так как первый матч завершился со счетом 2:2) встретится с «Брайтоном» Де Дзерби.
Кубок Англии. 1/16 финала (27-30 января)
- Престон – Тоттенхэм;
- Саутгемптон – Блэкпул;
- Рексем – Шеффилд Юнайтед;
- Ипсвич – Бернли;
- Манчестер Юнайтед – Реддинг;
- Лутон Таун / Уиган – Гримсби;
- Дерби Каунти – Вест Хэм;
- Сток Сити – Стивенидж;
- Блэкберн – Форест Грин Роверс / Бирмингем;
- Уолсолл – Лестер;
- Шеффилд Уэнсдей – Флитвуд Таун;
- Манчестер Сити – Оксфорд / Арсенал;
- Бристоль Сити / Суонси – Честерфилд / Вест Бромвич;
- Брайтон – Ливерпуль / Вулверхэмптон;
- Фулхэм – Сандерленд;
- Борхэм Вуд / Стэнли – Кардифф / Лидс.
The draw has been made for the #EmiratesFACup fourth round! 🤩— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 января 2023, 19:31 0
Обвинения касаются периода 2016-2020 годов
Футбол | 08 января 2023, 01:38 0
Эту награду получил Лионель Месси
Футбол | 08.01.2023, 04:49
Футбол | 08.01.2023, 16:25
Футбол | 08.01.2023, 06:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.01.2023, 11:50 18
07.01.2023, 22:55 1
07.01.2023, 16:28 7
07.01.2023, 18:35 33
07.01.2023, 17:38 28
07.01.2023, 18:55 5
07.01.2023, 12:40 15
06.01.2023, 23:30