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Англия
08 января 2023, 21:15 | Обновлено 08 января 2023, 21:17
756
0

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Зинченко может сыграть против Ман Сити

Матчи пройдут с 27 по 30 января

08 января 2023, 21:15 | Обновлено 08 января 2023, 21:17
756
0
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Зинченко может сыграть против Ман Сити
Instagram. Александр Зинченко

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Лондонский «Арсенал» при победе в 1/32 финала в матче против «Оксфорда» выйдет на «Манчестер Сити». Победитель встречи «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» (у команд будет переигровка, так как первый матч завершился со счетом 2:2) встретится с «Брайтоном» Де Дзерби.

Кубок Англии. 1/16 финала (27-30 января)

  • Престон – Тоттенхэм;
  • Саутгемптон – Блэкпул;
  • Рексем – Шеффилд Юнайтед;
  • Ипсвич – Бернли;
  • Манчестер Юнайтед – Реддинг;
  • Лутон Таун / Уиган – Гримсби;
  • Дерби Каунти – Вест Хэм;
  • Сток Сити – Стивенидж;
  • Блэкберн – Форест Грин Роверс / Бирмингем;
  • Уолсолл – Лестер;
  • Шеффилд Уэнсдей – Флитвуд Таун;
  • Манчестер Сити – Оксфорд / Арсенал;
  • Бристоль Сити / Суонси – Честерфилд / Вест Бромвич;
  • Брайтон – Ливерпуль / Вулверхэмптон;
  • Фулхэм – Сандерленд;
  • Борхэм Вуд / Стэнли – Кардифф / Лидс.
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Источник Sport.ua
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