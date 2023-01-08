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  4. Поедет в Украину? Безус недоволен положением на Кипре. Он не играет 4 матча
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08 января 2023, 02:21 |
149
0

Поедет в Украину? Безус недоволен положением на Кипре. Он не играет 4 матча

Украинский полузащитник подал запрос на трансфер

08 января 2023, 02:21 |
149
0
Поедет в Украину? Безус недоволен положением на Кипре. Он не играет 4 матча
Twitter. Роман Безус

Украинский полузащитник «Омонии» Роман Безус недоволен своим положением в команде.

Сообщается, что 32-летний футболист подал запрос на трансфер. Безус недоволен количеством игрового времени, который он получает.

К слову, запрос на трансфер он подал 6 января, а вчера, 7 декабря, «Омония» не включила его в заявку на матч 18-го тура чемпионата Кипра по футболу.

Безус присоединился к «Омонии» летом 2022 года в статусе свободного агента. Роман за неполный сезон на Кипре отыграл 17 матчей, забил три мяча и отдал два ассиста.

Отметим, что с 2009 по 2016 год он выступал в Украине, поиграв за «Ворсклу», «Днепр» и «Динамо».

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Омония Роман Безус трансферы
Источник Twitter
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