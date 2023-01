Поедет в Украину? Безус недоволен положением на Кипре. Он не играет 4 матча

Украинский полузащитник «Омонии» Роман Безус недоволен своим положением в команде.

Сообщается, что 32-летний футболист подал запрос на трансфер. Безус недоволен количеством игрового времени, который он получает.

К слову, запрос на трансфер он подал 6 января, а вчера, 7 декабря, «Омония» не включила его в заявку на матч 18-го тура чемпионата Кипра по футболу.

Безус присоединился к «Омонии» летом 2022 года в статусе свободного агента. Роман за неполный сезон на Кипре отыграл 17 матчей, забил три мяча и отдал два ассиста.

Отметим, что с 2009 по 2016 год он выступал в Украине, поиграв за «Ворсклу», «Днепр» и «Динамо».

