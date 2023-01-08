Поедет в Украину? Безус недоволен положением на Кипре. Он не играет 4 матча
Украинский полузащитник подал запрос на трансфер
Украинский полузащитник «Омонии» Роман Безус недоволен своим положением в команде.
Сообщается, что 32-летний футболист подал запрос на трансфер. Безус недоволен количеством игрового времени, который он получает.
К слову, запрос на трансфер он подал 6 января, а вчера, 7 декабря, «Омония» не включила его в заявку на матч 18-го тура чемпионата Кипра по футболу.
Безус присоединился к «Омонии» летом 2022 года в статусе свободного агента. Роман за неполный сезон на Кипре отыграл 17 матчей, забил три мяча и отдал два ассиста.
Отметим, что с 2009 по 2016 год он выступал в Украине, поиграв за «Ворсклу», «Днепр» и «Динамо».
BAMMMM Number 1:— Shoot The Defence Media Network (@ShootTheDefence) January 6, 2023
Roman Bezus has reportedly asked to LEAVE Omonoia due to a lack of playing time.@ZoryaLondonsk pic.twitter.com/Osfmbtva0A
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