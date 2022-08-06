ОФИЦИАЛЬНО. Роман Безус перебрался в ФК Омония

Официальный сайт кипрского клуба «Омония» сообщил о подписании контракта с украинским полузащитником Романом Безусом, который был свободным агентом.

Игрок получил контракт на два года. Последние 2,5 сезона 31-летний Безус выступал в Бельгии за «Гент».

Прошлый сезон чемпионата Кипра «Омония» завершила на 7-м месте.

