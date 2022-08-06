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06 августа 2022, 16:14 | Обновлено 06 августа 2022, 16:25
891
0

ОФИЦИАЛЬНО. Роман Безус перебрался в ФК Омония

Украинец решил продолжить карьеру на Кипре

06 августа 2022, 16:14 | Обновлено 06 августа 2022, 16:25
891
0
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Безус перебрался в ФК Омония
omonoiafc.com.cy

Официальный сайт кипрского клуба «Омония» сообщил о подписании контракта с украинским полузащитником Романом Безусом, который был свободным агентом.

Игрок получил контракт на два года. Последние 2,5 сезона 31-летний Безус выступал в Бельгии за «Гент».

Прошлый сезон чемпионата Кипра «Омония» завершила на 7-м месте.
 

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Источник Sport.ua
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