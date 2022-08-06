Другие новости06 августа 2022, 16:14 | Обновлено 06 августа 2022, 16:25
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ОФИЦИАЛЬНО. Роман Безус перебрался в ФК Омония
Украинец решил продолжить карьеру на Кипре
06 августа 2022, 16:14 | Обновлено 06 августа 2022, 16:25
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Официальный сайт кипрского клуба «Омония» сообщил о подписании контракта с украинским полузащитником Романом Безусом, который был свободным агентом.
Игрок получил контракт на два года. Последние 2,5 сезона 31-летний Безус выступал в Бельгии за «Гент».
Прошлый сезон чемпионата Кипра «Омония» завершила на 7-м месте.
Καταρχήν συμφωνία με τον #RomanBezus 🤝🇺🇦— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) August 6, 2022
Περισσότερα 👉 https://t.co/B3yXf2sjpi pic.twitter.com/Mm2wcTqTEl
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