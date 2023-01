Названа сумма второго предложения Арсенала по Мудрику

Лондонский «Арсенал» сделал вторую попытку договориться с донецким «Шахтером» о трансфере полузащитника Михаила Мудрика. Ранее сообщалось, что новое предложение «канониров» заметно лучше, чем было первое.

Журналист-инсайдер Бен Якобс утверждает, что «Арсенал» предложил «горнякам» за 21-летнего Мудрика суммарно 70 млн евро. Как известно, в своем первом запросе лондонцы предложили «Шахтеру» 40 млн евро сразу и еще 20 млн евро бонусами. Украинский клуб такой вариант отклонил.

В стане «Арсенала» сохраняют оптимизм в отношении переговоров с «Шахтером» и верят в их благоприятный исход. При этом за сумму меньше, чем 100 млн евро, в которые «горняки» оценивают Михаила Мудрика.

