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Украина. Премьер лига
02 января 2023, 16:30 |
1742
3

Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику

Ответа «Шахтера» пока нет

02 января 2023, 16:30 |
1742
3
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Лондонский «Арсенал» сделал новое, улучшенное предложение по трансферу украинского вингера «Шахтера» Михаила Мудрика. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ответа «Шахтера» пока нет. Интерес к игроку также проявляет «Челси», но «Синие» вступят в игру только если переговоры между «Арсеналом» и «Шахтером» зайдут в тупик.

Это уже второе предложение «Арсенала» по Мудрику. Первое в размере 40 миллионов евро плюс бонусы было отклонено.

Ранее Мудрик уже согласовал условия личного контракта с «Арсеналом».

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Михаил Мудрик Арсенал Лондон Шахтер Донецк Челси Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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Nick.Grabowski
Це вже яка новина про трансфер Мудрика - 450-а чи 560-а? 
Коли спортивні журналісти пишуть про Мудрик-Мессі-Роналдо, а потім знову про Мессі-Мудрик-Роналдо - хочеться запитати - вам нема більше про що писати?
Мене вразила федерація футболу Франції, яка після ЧС-2022 на своїй сторінці в інстраграм подякувала аматорським клубам Франції та написала слова, що все починається з аматорського футболу.
Так от, Мессі та Роналдо переживуть якщо десь в Україні про них будуть писати 2 новини в тиждень замість 20. Їм це до лампочки.
Але от про дитячий, юнацький, аматорський футбол писати потрібно - саме звідти починається великий футбол. Про дитячих тренерів, про юнацькі турніри, про кращі ДЮСШ та інші важливі процеси - без яких розвиток футболу неможливий.
А Мудрик та Роналдо чи Мессі якось переживуть без щоденних новин про них в Україні. 
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pricolist
Романо брехати не буде. Надіюсь Шахтар прийме пропозицію і Мудрик буде прогресувати в Лондоні. 
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