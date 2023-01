Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику

Лондонский «Арсенал» сделал новое, улучшенное предложение по трансферу украинского вингера «Шахтера» Михаила Мудрика. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ответа «Шахтера» пока нет. Интерес к игроку также проявляет «Челси», но «Синие» вступят в игру только если переговоры между «Арсеналом» и «Шахтером» зайдут в тупик.

Это уже второе предложение «Арсенала» по Мудрику. Первое в размере 40 миллионов евро плюс бонусы было отклонено.

Ранее Мудрик уже согласовал условия личного контракта с «Арсеналом».

