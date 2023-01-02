Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Ответа «Шахтера» пока нет
Лондонский «Арсенал» сделал новое, улучшенное предложение по трансферу украинского вингера «Шахтера» Михаила Мудрика. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ответа «Шахтера» пока нет. Интерес к игроку также проявляет «Челси», но «Синие» вступят в игру только если переговоры между «Арсеналом» и «Шахтером» зайдут в тупик.
Это уже второе предложение «Арсенала» по Мудрику. Первое в размере 40 миллионов евро плюс бонусы было отклонено.
Ранее Мудрик уже согласовал условия личного контракта с «Арсеналом».
Arsenal have improved their proposal to sign Mykhaylo Mudryk, confirmed — as talks are on after €40m plus €20m bid rejected. 🚨⚪️🔴 #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2023
It’s up to Shakhtar now, as @yehor__d reported.
🔵 Chelsea, also interested in Mudryk in case Arsenal deal collapses. #AFC remain priority. pic.twitter.com/YBYWFSlZSy
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Коли спортивні журналісти пишуть про Мудрик-Мессі-Роналдо, а потім знову про Мессі-Мудрик-Роналдо - хочеться запитати - вам нема більше про що писати?
Мене вразила федерація футболу Франції, яка після ЧС-2022 на своїй сторінці в інстраграм подякувала аматорським клубам Франції та написала слова, що все починається з аматорського футболу.
Так от, Мессі та Роналдо переживуть якщо десь в Україні про них будуть писати 2 новини в тиждень замість 20. Їм це до лампочки.
Але от про дитячий, юнацький, аматорський футбол писати потрібно - саме звідти починається великий футбол. Про дитячих тренерів, про юнацькі турніри, про кращі ДЮСШ та інші важливі процеси - без яких розвиток футболу неможливий.
А Мудрик та Роналдо чи Мессі якось переживуть без щоденних новин про них в Україні.