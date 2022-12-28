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  4. ФОТО. Герой курьеза. Игрок Челси доиграл матч в разных бутсах
Англия
28 декабря 2022, 01:39 |
208
0

ФОТО. Герой курьеза. Игрок Челси доиграл матч в разных бутсах

Марк Кукурелья оказался в центре внимания в игре с «Борнмутом»

28 декабря 2022, 01:39 |
208
0
ФОТО. Герой курьеза. Игрок Челси доиграл матч в разных бутсах
Instagram. Марк Кукурелья

Во вторник, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 2:0.

По ходу матча произошел интересный случай. Левая бутса левого защитника лондонского «Челси» Марка Кукурельи порвалась, а второго комплекта обуви у испанца с собой не было. Поэтому игроку пришлось продолжить матч в разных бутсах.

Отметим, что Кукурелья вышел на поле играть в оранжевых бутсах, а завершал игру в одной серебристой бутсе и в одной оранжевой. Всему виной – жесткий подкат в исполнении испанца.

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Марк Кукурелья фото бутсы Челси Борнмут Челси - Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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