ФОТО. Герой курьеза. Игрок Челси доиграл матч в разных бутсах

Во вторник, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 2:0.

По ходу матча произошел интересный случай. Левая бутса левого защитника лондонского «Челси» Марка Кукурельи порвалась, а второго комплекта обуви у испанца с собой не было. Поэтому игроку пришлось продолжить матч в разных бутсах.

Отметим, что Кукурелья вышел на поле играть в оранжевых бутсах, а завершал игру в одной серебристой бутсе и в одной оранжевой. Всему виной – жесткий подкат в исполнении испанца.

Marc Cucurella was really playing with two different boots after one of his ripped 😅 pic.twitter.com/TwevmfTFHy