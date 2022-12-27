Все решили в первом тайме. Челси уверенно разобрался с Борнмутом

Во вторник, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче открыл Кай Хаверц на 16-й минуте игры после передачи Рахима Стерлинга. Уже спустя 8 минут «синие» увеличили преимущество – Мэйсон Маунт отправил мяч в ворота «Борнмута» после ассиста Кая Хаверца.

После 15 игр в АПЛ «Челси» находится на 8 месте, имея в своем активе 24 очка. «Борнмут», в свою очередь, расположился на 14-й строчке с 16 пунктами.

Чемпионат Англии по футболу. 17-й тур

«Челси» – «Борнмута» – 2:0

Голы: Хаверц, 16, Маунт, 24