Все решили в первом тайме. Челси уверенно разобрался с Борнмутом
«Синие» у себя дома обыграли соперников со счетом 2:0
Во вторник, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 2:0.
Счет в матче открыл Кай Хаверц на 16-й минуте игры после передачи Рахима Стерлинга. Уже спустя 8 минут «синие» увеличили преимущество – Мэйсон Маунт отправил мяч в ворота «Борнмута» после ассиста Кая Хаверца.
После 15 игр в АПЛ «Челси» находится на 8 месте, имея в своем активе 24 очка. «Борнмут», в свою очередь, расположился на 14-й строчке с 16 пунктами.
Чемпионат Англии по футболу. 17-й тур
«Челси» – «Борнмута» – 2:0
Голы: Хаверц, 16, Маунт, 24
𝗠agic! ✨#CheBou pic.twitter.com/XTNoozTlsl— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 27, 2022
Defeat at Stamford Bridge. pic.twitter.com/QXY0zx4w91— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 27, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За Месси на выборах президента Аргентины проголосовали бы 43,7%
В кремле уже паника