Англия28 декабря 2022, 01:20 | Обновлено 28 декабря 2022, 01:24
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Челси – Борнмут – 2:0. Первая победа за 2,5 месяца. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ
28 декабря 2022, 01:20 | Обновлено 28 декабря 2022, 01:24
29
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Во вторник, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 2:0.
Чемпионат Англии по футболу. 17-й тур
«Челси» – «Борнмут» – 2:0
Голы: Хаверц, 16, Маунт, 24
Смотрите видеообзор матча:
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
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