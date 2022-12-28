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28 декабря 2022, 01:20 | Обновлено 28 декабря 2022, 01:24
29
0

Челси – Борнмут – 2:0. Первая победа за 2,5 месяца. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ

28 декабря 2022, 01:20 | Обновлено 28 декабря 2022, 01:24
29
0
Челси – Борнмут – 2:0. Первая победа за 2,5 месяца. Видео голов и обзор
Twitter

Во вторник, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 2:0.

Чемпионат Англии по футболу. 17-й тур

«Челси» – «Борнмут» – 2:0

Голы: Хаверц, 16, Маунт, 24

Смотрите видеообзор матча:

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
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Источник Sport.ua
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