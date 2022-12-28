Во вторник, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 2:0.

Чемпионат Англии по футболу. 17-й тур

«Челси» – «Борнмут» – 2:0

Голы: Хаверц, 16, Маунт, 24

Смотрите видеообзор матча: