Челси - Борнмут. Прогноз и анонс на матч

27 декабря на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 17-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Борнмутом». Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

«Челси»

Клуб пережил крайне непростой год. За это время в нем сменился весь менеджмент. Началось все с вынужденной продажи своего любимого детища Романом Абрамовичем. А в начале осени ушел Томас Тухель. Впрочем, это было закономерно: при всех оговорках, но старт нового сезона немец провалил. Другое дело, что сменивший его Поттер не смог сразу подтвердить «сказочную» фамилию, показав только, что он - не волшебник. В плей-офф Лиги чемпионов англичане все-таки вышли. И вообще в октябре выдали приятную затяжную серию без поражений. Но успели до паузы на матчи сборных проиграть «Манчестер Сити» в Кубке Лиги. А в АПЛ, упустив преимущество над «Юнайтед» из-за гола Каземиро на 4-й добавленной минуте, потом проиграли трижды кряду - «Брайтону» (причем сразу 1-4!), «Арсеналу» и «Ньюкаслу», откатившись аж на 8-е место.

«Борнмут»

Команда вернулась в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона. Причем Скотт Паркер, назначенный только летом 2021-го года, смог сразу вывести своих подопечных напрямую в АПЛ. И начал там с победы в 1-м туре. Но и это не спасло его от отставки после 0-9 с «Ливерпулем». По сути, пользу от хорошей формы «вишенок» собирал уже его преемник, О'Нил. Со временем накопились проблемы, что вылилось осенью в серию поражений. Но на каникулы ушли на позитиве, дважды обыграв «Эвертон» - в Кубке Лиги и АПЛ. Гари избавился от приставки «и.о.». Правда, это не помогло ему стартовать успешно зимой. 20-го декабря его подопечные уступили 0-1 «Ньюкаслу», завершив выступление в кубке.

Статистика личных встреч

А ведь «Борнмут» не проигрывает «Челси» вот уже 3 официальных матча кряду: 2 победы и ничья. Правда, происходило это в 2019-2020 годах.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы «синих». Им нужно прибавлять, чтобы сохранить шансы на топ-4, и, значит, такие матчи дома выигрывать. Ставим на «Челси» с форой «-1,5 гола» (коэффициент - 1,93) от Parimatch.