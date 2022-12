Артета дал оценку интересу Арсенала к Мудрику

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказал мнение о вероятном подписании клубом полузащитника «Шахтера» из Донецка Михаила Мудрика.

«Я никогда не говорю об игроках, которых нет в команде. Но для Англии хорошо, что в других странах сейчас нет матчей. Надеюсь, мы подарили всем людям хорошее шоу в этой игре», – признался Артета.

«Канониры», как известно, уже сделали «горнякам» предложение относительно продажи 21-летнего Мудрика, оценив его в фиксированную сумму и бонус.

Ранее Микель Артета дал оценку победе «Арсенала» над «Вест Хэмом» (3:1) в матче 17-го тура АПЛ, который состоялся в понедельник, 26 декабря.

Arteta on Mykhaylo Mudryk watching Arsenal game: “I never speak of players that are not with us… but it’s a good thing for England that you don't have many other games in other countries!”🇺🇦 #AFC



“Hopefully we gave all the people a good show with this game”. pic.twitter.com/8cZ30Epq62