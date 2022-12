Ждали 36 лет. Аргентина выиграла третий ЧМ, впереди только три сборные

Сборная Аргентины в серии пенальти (4:2 по пенальти, 3:3 в основное время) выиграла чемпионат мира, одолев национальную команду Франции.

Для аргентинцев это не только третья победа на чемпионатах мира, но первый Кубок мира за последние 36 лет.

Сборная Аргентины с тремя Кубками мира вышла на чистое четвертое место, а впереди расположились только национальные команды Бразилии (5 трофеев ЧМ), Италии (4) и Германии (4).

Придется ли Аргентине ждать еще более трех десятков лет?

Only four nations in men’s World Cup history have won the tournament three times.



🇧🇷 🏆🏆🏆🏆🏆

🇮🇹 🏆🏆🏆🏆

🇩🇪 🏆🏆🏆🏆

🇦🇷 🏆🏆🏆



Argentina’s 36-year wait is over. ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/XLcBDHth7o