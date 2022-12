Гений Мбаппе. Килиан - самый молодой игрок в истории с 10 голами на ЧМ

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, оформив дубль в матче финала ЧМ-2022 против Аргентины (команда проигрывала 0:2), стал самым молодым игроком в истории чемпионатов мира, забившим 10 и больше голов.

На ЧМ-2022 Мбаппе забил 7 голов, плюс у нападающего ПСЖ было 4 точных ударов на ЧМ-2018.

Килиан в возрасте 23 лет и 363 стал самым молодым игроком в истории ЧМ с 10 голами.

