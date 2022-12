Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по статистике гол + пас

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в финале ЧМ-2022 против Франции сделал счет 1:0 точным ударом с пенальти.

Месси вышел в лидеры чемпионатов мира по показателю гол + пас. Теперь у Лионеля 12 голов и 8 результативных передач в 26-ти матчах на чемпионатах мира.

Игрок опередил Мирослава Клозе, Герда Мюллера и Роналдо, у которых статистика гол + пас на ЧМ составляет 19.

Most goals + assists at the World Cup since 1966:



🇦🇷 20 - Lionel Messi 🆕

🇩🇪 19 - Miroslav Klose

🇩🇪 19 - Gerd Müller

🇧🇷 19 - Ronaldo



Another record in the bag.