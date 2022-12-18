Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по статистике гол + пас
Опередил Клозе, Мюллера и Роналдо
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в финале ЧМ-2022 против Франции сделал счет 1:0 точным ударом с пенальти.
Месси вышел в лидеры чемпионатов мира по показателю гол + пас. Теперь у Лионеля 12 голов и 8 результативных передач в 26-ти матчах на чемпионатах мира.
Игрок опередил Мирослава Клозе, Герда Мюллера и Роналдо, у которых статистика гол + пас на ЧМ составляет 19.
Most goals + assists at the World Cup since 1966:— William Hill (@WilliamHill) December 18, 2022
🇦🇷 20 - Lionel Messi 🆕
🇩🇪 19 - Miroslav Klose
🇩🇪 19 - Gerd Müller
🇧🇷 19 - Ronaldo
Another record in the bag.
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