Первый титул WTA Калининой, дебют Киченок в топ-10 и материнство Свитолиной

Теннисный мир в 2022-м практически оправился после ограничений и отмен, связанных с пандемией коронавируса. В Австралии это еще чувствовалось, после чего соревнования если и отменялись, то из-за финансовых моментов или проблем у организаторов.



Украинским теннисисткам с определенного момента было тяжелее всех. С конца прошлого года назревала горячая фаза российско-украинской войны, которая началась 24 февраля. И если остальные спортсменки за последние 300+ дней могли почувствовать лишь изменение цен на товары и услуги, то украинки столкнулись с жестокой реальностью в виде ракетных обстрелов их городов и домов.



В таком шоковом состоянии приходилось продолжать играть. Кому-то удавалось абстрагироваться и даже найти в себе скрытые резервы, но для большинства играть в такой обстановке было невыносимо больно. Более того, теннисные организации не захотели банить спортсменов из стран-агрессоров, в которых спортивные достижения всегда были одним из главных элементов политической пропаганды. Принципиальность проявили только британцы, за что позже сами понесли наказание.



В этом материале традиционно хотелось бы вспомнить выступления украинок из топ-200 одиночного рейтинга, не забыв при этом еще несколько важных для нас личностей.



Ангелина КАЛИНИНА

Возраст: 25

Рейтинг на начало года: 52

Рейтинг на конец года: 39 (+13)

Личный рекорд: 34 (27.06.2022)

Призовые в 2022 году: $913,767

Топ-5 турниров по призовым: Мадрид ($210,366), US Open ($121,000), Уимблдон ($100,631), Майами ($94,575), Ролан Гаррос ($90,948),

Матчи: 34-22 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 23-19)

Достижения сезона: дебют в топ-50 и новый личный рекорд, выигрыш титула WTA 125 в Лиможе, статус первой ракетки Украины по итогам сезона



Ангелина качественно добавила в сезоне 2021, шокировав болельщиков невероятным рывком на 100+ позиций с дебютом в первой полусотне мирового рейтинга. Это позволило украинке сыграть практически на всех больших турнирах в сезоне, заработать на полмиллиона долларов призовых больше и завершить год в статусе первой ракетки Украины. И если в прошлом сезоне успех ковался на грунтовых турнирах ITF, то в нынешнем году Калинина подтвердила слова Ольги Савчук о том, что Ангелина может успешно выступать на всех покрытиях. Если взглянуть на сухие цифры статистики, то в 2021-м 60% всех очков украинки были заработаны на глине, в этом – данный показатель уменьшился до 37%. На хардовых кортах Ангелина заработала 52% всех своих очков, и это, безусловно, дает надежду на прогресс и в будущем. Кстати, на траве также было добыто солидное, как для такого короткого сезона, количество зачетных баллов (11%).



На самом деле, в начале года ожиданий продолжения невероятного прогресса от Калининой не было, но хотелось, чтобы она смогла удержать ту высокую планку, которая была поставлена в 2021-м. Этот год для нее изначально должен был выглядеть совершенно другим: более крупные турниры, соперницы из другого «измерения». К примеру, в прошлом году у Ангелины было 10 матчей против оппоненток из топ-50 (3-7), в этом – уже 26 (13-13). Чувствуете разницу? Это совершенно другой мир и другая реальность, к которой нужно привыкать не один месяц, а то и год.

Если вспомнить выступления Ангелины на турнирах WTA с начала сезона, то успешных было несколько. На крупных соревнованиях WTA 1000 в Майами в марте Калининой удалось обыграть Мэдисон Киз и Беатрис Хаддад Майю, оказавшись в числе 16 лучших на турнире. Обе победы над соперницами были добыты после проигрыша первого сета, что вдвойне приятно. Кстати, в 2022-м таких камбэков было шесть (у лидеров сезона по 10). Столько же было и отданных матчей после выигрыша стартовой партии, это один из худших показателей среди теннисисток хорошего уровня.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Во время грунтового сезона Ангелина прогнозировано показала себя более успешно. Сначала она дошла до 1/4 финала в Чарльстоне (WTA 500), проиграв лишь будущей финалистке Уимблдона и US Open Онс Жабер. На более крупных соревнованиях WTA 1000 в Мадриде также удалось дойти до 1/4 финала с победами над Мугурусой и Радукану, где украинку остановила швейцарка Жиль Тайхманн. Но на Ролан Гаррос Ангелина на стадии второго раунда уступила Джессике Пегуле из США. Наверняка болельщики тенниса хорошо помнят тот матч. Украинка проиграла 9 из 11 первых геймов в матче, сумела каким-то непостижимым образом вернуться в игру во второй партии, но все же уступила в третьей. К сожалению, Пегула в последнее время практически всегда побеждает украинок. В этом сезоне у нее 5-1 против теннисисток из Украины, о единственной победе наших будет ниже.



Перед травяным сезоном были кое-какие опасения, но турнир в Истборне их развеял. Ангелине удалось выиграть три матча основы, переиграв Сорану Кырстю, Марию Саккари и Юлию Путинцеву. Остановить украинку удалось сверхмощной Алене Остапенко, которая в результате проиграла только в финале более мастеровитой чешке Петре Квитовой. Отдельно стоит выделить победу над Саккари, которая на тот момент занимала пятое место в мировой классификации. Калинина проиграла стартовый сет, но непонятно как не уступила гречанке в мощи, сумев мастерски закрыть матч в трех сетах в свою пользу. Очень любопытно, что в тот день в Истборне Костюк сумела обыграть Барбору Крейчикову, а Цуренко – Елену Рыбакину. Это был явно один из лучших дней для украинского тенниса в сезоне.



В итоге свой рекордный показатель в рейтинге WTA Калинина установила перед Уимблдоном, на котором проиграла во втором раунде Цуренко. Очень жаль, что Леся не смогла развить дальше этот успех, на траве она играла потрясающе.



После травяного сезона Ангелина попробовала перейти на любимый грунт, но в Будапеште травмировала запьясте, а на американском харде особых успехов у нее не было. На US Open из-за ковида пришлось сниматься с матча второго круга, после чего она вернулась уже в октябре победой над Эжени Бушар в Клуж-Напоке. К началу ноября украинка набрала неплохую форму, хорошо показала себя на нескольких средних турнирах, что завершилось победой на соревнованиях WTA 125 в Лиможе. Это первый титул такого уровня в карьере Ангелины, окончание сезона можно считать успешным. Особенно порадовала победа в полуфинале над далеко не самой топовой россиянкой Анной Блинковой, которая до этого выиграла 5 из 5 матчей у украинки.



Несмотря на все отрицательные факторы минувший сезон явно был успешен для Калининой. В конце мы даже услышали, что она гордится тем, что является украинкой. Осталось только начать играть за сборную, иначе болельщики не поймут.



Топ-матч: против Саккари в Истборне (3:6, 7:5, 6:4)

Оценка сезона: 8,5 из 10

Задание на следующий сезон:

- минимум: сохранить место в топ-50

- максимум: попадать в посев на турнирах Grand Slam



Марта КОСТЮК



Возраст: 20

Рейтинг на начало года: 50

Рейтинг на конец года: 69 (-19)

Личный рекорд: 49 (14.02.2022)

Призовые в 2022 году: $805,983

Топ-3 турнира по призовым: Australian Open ($166,286), US Open ($121,000), Уимблдон ($100,631).

Матчи: 28-20 (турниры WTA Tour с квалификацией 25-19)

Достижения сезона: на трех турнирах Grand Slam преодолела первый круг, два парных титула



Марта впервые сыграла полсезона не в статусе тинейджера, но каких-то заметных изменений к лучшему не произошло. Более того, после начала войны Костюк так и не смогла хоть как-то абстрагироваться от этого ужаса, что безусловно перманентно влияло на ее результаты. Вины Марты в этом нет, болельщикам нужно принять то, что по-другому она не может.



В прошлом году Костюк удалось сделать большой шаг вперед и в начале сезона были определенные надежды на реализацию огромного потенциала этой теннисистки. В этом – мало что удавалось на высоком уровне, но избежать большого падения все же удалось. Также были определенные успехи и в парном разряде, которые вылились в два титула 37 место по итогам сезона.



Одно из лучших выступлений в одиночке удалось продемонстрировать еще до 24 февраля. На Australian Open Марта дошла до третьего круга, где в эпическом матче все же уступила в трех сетах на тот момент своей подружке и шестой ракетке мира Пауле Бадосе. Что странно, проиграла Костюк нетипично. При довольно хорошей подаче украинка промазала много легких и важных мячей с лета, что с ней бывает не так часто. Позже испанка выбрала дружбу с двуличной подружкой лукашенко, что наочно продемонстрировало отношение теннисного мира к войне в Украине. Большинству на это просто плевать, ни у кого из нас не должно оставаться никаких иллюзий.



До начала войны Марта также успела пройти квалификацию в Дохе, после чего в основе как раз и проиграла белорусскому терминатору. Здесь уже без неожиданностей, Костюк в матчах с соперницами из первой десятки откровенно говоря не блещет. В большинстве случаев она проигрывает в голове еще до старта. По статистике, вторая ракетка Украины стала единственной в этом году, кто сыграл 5 или больше матчей против представительниц первой десятки, но так ни разу и не выиграл.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

После начала полномасштабного вторжения рашистов Марта опомнилась где-то ближе к травяному сезону, в Истборне удалось обыграть Голубич и Крейчикову. До этого был неожиданный отказ играть за сборную против команды США, что было частью большого конфликта теннисистов и ФТУ, который, видимо, пока не исчерпан, но поставлен на паузу. К счастью, вопрос с участием Костюк в ноябрьском матче с Японией удалось решить, и она выиграла оба своих одиночных матча. Честно говоря, тяжело представить национальную команду без Марты, хотя Ястремской и Завацкой в матче с американками и удалось неплохо пошуметь в Эшвилле.



На американском харде Костюк хватило лишь на взятие реванша на US Open у Майяр Шериф, которая выбила ее в первом круге Ролан Гаррос. Кстати, лишь во Франции Марта не смогла преодолеть первый круг мейджора, на остальных – удалось сыграть как минимум во втором раунде. Это всегда хорошие новости для бюджета теннисистки, в этом сезоне даже с падением в рейтинге удалось заработать на 20% больше, чем в предыдущем.



После US Open Костюк смогла обыграть Бернарду Перу в Таллинне, Александру Саснович в Гвадалахаре и помочь сборной в Токио. Завершился сезон поражением от Клары Таусон на триумфальных для Калининой соревнованиях в Лиможе.



Топ-матч: камбэк в двухдневном матче с Крейчиковой в Истборне (4:6, 6:3, 6:4)

Оценка сезона: 6,5 из 10

Задание на следующий сезон:

- минимум – вернуться в топ-50

- максимум – победа на турнире WTA



Катерина БАЙНДЛ (Козлова)



Возраст: 28

Рейтинг на начало года: 144

Рейтинг на конец года: 99 (+45)

Личный рекорд: 62 (19.02.2018)

Призовые в 2022 году: $161,787

Топ-4 турнира по призовым: US Open ($33,600), Australian Open ($26,711), Ролан Гаррос ($14,806), Уимблдон ($14,192)

Матчи: 36-27 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 12-13)

Достижения сезона: финал турнира WTA 125 в Чили и еще два финала турниров ITF W100 и W60



Этот сезон, как и предыдущий, полноценно стартовал для Кати ближе к маю. До этого она сыграла на Australian Open и дальше занималась своим здоровьем. Вернуть былую форму оказалось довольно непросто, до середины июня Байндл проиграла практически все матчи. На любимом грунте было пять поражений подряд, но дальше пошло веселее, и украинка в непростое время смогла удержаться во второй сотне рейтинга.



В этот период был четвертьфинал травяного турнира WTA 125 в Италии, вылет в первом круге квалификации Уимблдона и финал грунтового 60-тысячника во Франции. Катя продолжила играть на любимом покрытии, преодолела квалификацию в Будапеште, после чего дважды в статусе лаки-лузера выступала на других турнирах WTA 250. И если в Гамбурге все закончилось очень быстро, то в Варшаве украинка дошла до полуфинала, обыграв даже хорватку Петру Мартич. Полуфинальный поединок с Аной Богдан был конкурентным, но румынка оказалась сильнее на финальных отрезках сетов (5:7, 5:7).

Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

После US Open Байндл снова переключилась на турниры ITF W100 и WTA 125 и небезуспешно. На хардовом 100-тысячнике в Испании только в финале ее остановила Жасмин Паолини, после чего Катя сражалась за титул на грунтовых кортах соревнований в Чили. К сожалению, и третий финал в сезоне выиграть не удалось. В конце ноября был еще и полуфинал в Монтевидео, но поражение от Дианы Шнайдер не позволило напрямую попасть в основу Australian Open. Хотя в альтернативном списке Байндл очень высоко, случиться может всякое.



В целом, очень неплохая вторая часть сезона, уверенная игра на земле, но огромного оптимизма нет. На больших турнирах Кате будет все также тяжело, хотя удержаться в первой сотне – задача решаемая.



Топ-матч: камбэк против Мартич в Варшаве (1:6, 6:3, 6:4)

Оценка сезона: 7 из 10

Задание на следующий сезон:

- минимум – отыграть сезон без больших перерывов

- максимум – закрепиться в первой сотне



Даяна ЯСТРЕМСКАЯ



Возраст: 22

Рейтинг на начало года: 99

Рейтинг на конец года: 101 (-2)

Личный рекорд: 21 (20.01.2020)

Призовые в 2022 году: $488,470

Топ-5 турниров по призовым: US Open ($80,000), Australian Open ($77,500), Ролан Гаррос ($65,567), Уимблдон ($64,507), Мадрид ($55,918)

Матчи: 21-25 (турниры WTA Tour с квалификацией 19-20)

Достижение сезона: финал турнира WTA 250 в Лионе



2021-й для Даяны был максимально непростым и казалось, что в этом году она начнет возвращать утраченные позиции. И в начале сезона успехи действительно были. В Австралии получилось не очень здорово, хотя была неплохая победа над Алисон ван Эйтванк. Конечно же, больше запомнился эпичный поединок против Мэдисон Бренгл (1:6, 6:0, 0:5, отказ), в котором Ястремская настреляла 60 невынужденных ошибок при одном активно выигранном мяче американки. После этого бывшая двадцать первая ракетка мира призналась, что в какой-то момент даже сомневалась, продолжать ли ей заниматься теннисом.



В феврале Даяне удалось пройти квалификацию на большом турнире в Дубае, а в основе залететь при великолепной игре в четвертьфинал. По пути была добыта победа над Кларой Таусон, был взят реванш у Бренгл, также удалось переиграть и третью ракетку мира Барбору Крейчикову. Сказка завершилась лишь в матче с чешкой Маркетой Вондроушовой, для которой этот турнир тоже стал одним из лучших в сезоне.



После начала полномасштабной российско-украинской войны, которая застала Ястремскую в Одессе, украинке пришлось в срочном порядке искать варианты для выезда за рубеж. Даяна вместе с сестрой Иванкой на переправе уплыла в Румынию, чтобы потом сыграть на турнире в Лионе. Во Франции Ястремская продолжила играть в теннис высокого уровня, дойдя до финала. В матче за титул она в трех сетах все же уступила китаянке Чжан Шуай, после чего получила прямое приглашение в Индиан-Уэллс. Матч первого круга против Каролин Гарсии продолжался 2,5 часа, но француженка сумела добыть первую победу над Ястремской. С турнира в Майами Даяна снялась уже по ходу первого матча в квалификации.



Далее был полуфинал на грунте в Боготе и та самая матчевая встреча с американками в Кубке Билли Джин Кинг. В первый игровой день Даяна обидно проиграла Элисон Риск, а во второй – прибила в двух сетах Джессику Пегулу, чем возродила интригу после 0:2. Ястремская в который раз доказала, что может обыгрывать соперниц любого уровня, но как поставить эти победы на поток – никто не знает.



Грунтовый сезон продолжился неплохим выступлением в Мадриде, и на этом победы на глине закончились. На Ролан Гаррос было еще одно поражение от Риск, которая в Париже до этого выигрывала, когда Даяне было еще 14 лет.



На траве Ястремская выстрелила в Бирмингеме, обыграв Магду Линет и немного сенсационно остановив свою подружку Алену Остапенко, которая находилась в отличной форме на одном из любимых кортов. И после этого Даяну словно подменили. Она проиграла 8 матчей подряд, добыв до конца сезона всего две победы над не самыми сильными соперницами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Кроме тенниса Ястремская успела послать вслед за русским военным кораблем отбитую на всю голову россиянку Гасанову, а также побывала в больнице из-за камня в почке, из-за чего даже пришлось пропустить матч сборной против Японии. Стоит отметить и неудачную попытку летом еще раз поработать с Сашей Баином. На US Open жребий выдал украинке в соперницы сразу же Мэдисон Киз, и больше Сашу мы не видели.



Также радует тот факт, что Даяна начала изучение украинского языка, ракетные обстрелы все же заставляют задуматься. На моей памяти она единственная спортсменка, которая в общении просила переходить на русский, потому что реально плохо понимала украинский и практически не использовала и не слышала его в «довоенной» жизни.



Топ-матч: против Крейчиковой в Дубае (6:3, 7:6)

Оценка сезона: 5 из 10

Задание на следующий сезон: вернуть свою игру



Леся ЦУРЕНКО



Возраст: 33

Рейтинг на начало года: 118

Рейтинг на конец года: 137 (-19)

Личный рекорд: 23 (18.02.2019)

Призовые в 2022 году: $461,315

Топ-3 турнира по призовым: Уимблдон ($154,816), US Open ($80,000), Australian Open ($77,500), Ролан Гаррос ($65,567)

Матчи: 25-14 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 25-13)

Достижение сезона: лучший травяной сезон в карьере



Леся продолжает свою карьеру, несмотря на обилие травм. По ходу это сезона у Цуренко было пять снятий. Больше раз в 2022-м снималась с поединков только Анна Калинская (6). К примеру, у Элины Свитолиной за всю карьеру таких матчей было всего два.



Тем не менее, Леся нас радовала не один раз и в самые неожиданные моменты. На Australian Open ей на одном дыхании удалось преодолеть квалификацию, но коварный жребий в первом круге подложил свинью в виде на тот момент первой ракетки мира Эшли Барти. Избиения было не избежать, и все же один гейм Цуренко во втором сете зацепила. Для австралийки тот турнир стал не только победным, но и последним в карьере.



Леся играла на опыте и сосредоточилась на самых крупных турнирах. К Ролан Гаррос она снова набрала отличную форму, уверенно преодолев сито отбора. Тем временем вселенная, видимо, решила гнуть свою линию дальше, выдав Цуренко в первом круге основы в соперницы следующего лидера мирового рейтинга и лучшего игрока на грунте – Игу Свёнтек. На этот раз удалось взять сразу два гейма, но общий результат был тот же.



Возможно, амбиции Цуренко взыграли, ведь после этого она выдала свой лучший травяной сезон в карьере с огромным отрывом. В Бирмингеме украинка прошла квалификацию и проиграла лишь Симоне Халеп. В Истборне в отборе остановила британку Хизер Уотсон, во втором круге основы совершила камбэк в поединке с будущей чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной, после чего также сумела вытащить почти проигранный матч против польки Магды Линетт. Остановила эту машину не соперница, а старая травма, на следующий поединок она не вышла. Пять матчей за пять дней стали слишком большой нагрузкой для локтя.

Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Перед Уимблдоном было ощущение, что результат будет неплохим. Уровень игры Леси на тот момент позволял это сделать, а победа во втором круге над Калининой показала, что Леся восстановилась. Турнирная сетка была отличной, и вдруг на травяном мейджоре неожиданно выстрелила немка Юле Нимайер, а Цуренко стала одной из ее жертв, хотя шансы в третьем сете были. В отличие от матча с Линетт у Цуренко в этот день получилось гораздо хуже.



После этого Леся еще дошла до 1/4 финала в Будапеште и в Портороже. Между этими турнирами Цуренко выдала неплохой трехсетовик в первом круге US Open против четвертой ракетки мира Паулы Бадосы. Жребий снова был не из приятных, хотя испанка на тот момент играла заметно хуже своего рейтинга. Последний матч в 2022-м для Леси состоялся в первой половине октября, после чего украинка сообщила о досрочном завершении сезона из-за проблемного локтя.



Топ-матч: победа над Рыбакиной в Истборне (1:6, 7:5, 6:3)

Оценка сезона: 7 из 10

Задание на следующий сезон: попадать в основу мейджоров



Дарья СНИГУР



Возраст: 20

Рейтинг на начало года: 153

Рейтинг на конец года: 148 (+5)

Личный рекорд: 105 (14.11.2022)

Призовые в 2022 году: $231,597

Топ-3 турнира по призовым: US Open ($121,000), Australian Open ($26,711), Уимблдон ($24,513), Ролан Гаррос ($14,806)

Матчи: 39-27 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 9-10)

Достижение сезона: преодолела квалификацию на турнире Grand Slam, победа над теннисисткой из топ-10



Даша уже тоже не тинейджер, и спрос с нее в этом сезоне немного другой. В прошлом году ей удалось выиграть 100-тысячник в Дубае, очки за который позволяли держаться в топ-150 мирового рейтинга. Главной задачей на сезон было на волне этого успеха дебютировать в первой сотне и попытаться не слишком упасть в мировой классификации после большой потери зачетных баллов в конце сезона. В результате до дебюта в топ-100 чуть-чуть не хватило, но и ниже свое уровня Снигур не опустилась.



Даша продолжила больше выступать на турнирах ITF, и в феврале играла в финале 60-тысячника в Германии, который проводился на ковре. Также в этом сезоне у нее было еще и 19 матчей WTA-тура (9-10). На Australian Open была добыта первая победа в квалификации, в Ноттингеме удалось пройти сито отбора и впервые сыграть в основе. На Уимблдоне Снигур также выиграла один матч квалификации, но главный успех неожиданно пришелся на US Open.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

В трех играх квалификации Даша отдала всего один сет, а в первом круге основы сразилась с седьмой ракеткой мира Симоной Халеп. Болельщики тенниса знают, что румынка частенько вылетает в Нью-Йорке в первом круге, но поверить в победу украинки до матча была невероятно сложно. Тем не менее, Даша шокировала экс-первую ракетку мира, отдав ей всего два гейма в стартовой партии, после чего не смогла совладать с эмоциями и проиграла под ноль сет номер два. К большому удивлению, Халеп не смогла додавить, а Снигур довела матч до заслуженной победы. Развить успех на US Open не удалось, более топорная Ребекка Марино с мощной подачей во втором круге стала для украинки непреодолимым препятствием.



Очень жаль, что победа над Халеп не дала большого толчка в карьере Даши. Она еще немного поднялась в рейтинге, но ворваться в сотню так и не получилось. В конце ноября украинка потеряла очки за 100-тысячник и снова откатилась ближе к 150-му месту.



Топ-матч: против Симоны Халеп на US Open (6:2, 0:6, 6:4)

Оценка сезона: 6 из 10

Задание на следующий сезон: прогрессировать

Элина СВИТОЛИНА

Возраст: 28

Рейтинг на начало года: 15

Рейтинг на конец года: 240 (-225)

Личный рекорд: 3 (11.09.2017)

Призовые в 2022 году: $262,091

Топ-3 турнира по призовым: Australian Open ($166,286), Индиан-Уэллс (+$30,130), Майами (+$30,130)

Матчи: 5-8

Достижение сезона: рождение дочери

После победы над 15-летней Мартой Костюк на Australian Open 2018 Элина говорила, что ей всего 23 и карьера только начинается. Не успели мы моргнуть и глазом, а Свитолина уже уладила дела в личной жизни и после вероятного возвращения на корт перейдет в ранг ветеранов тенниса.

Сезон 2021 для украинки был не самым удачным, но тогда подсластила пилюлю медаль на Олимпиаде в Токио. В начале этого года Свитолина после смены тренера декларировала желание вернуться в десятку, но уровень ее игры неприятно удивлял, а порой даже шокировал. Конечно же, мало кто из болельщиков до определенного момента догадывался о беременности, хотя еще до официального объявления это уже стало очевидно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Останавливаться на большинстве поединков отдельно нет никакого смысла. Элина в 2022-м отдала 7 из 10 матчей (70%) после выигрыша первого сета, это абсолютно худший показатель в туре для тех, кто сыграл хотя бы десять встреч. Также у нее три из трех проигранных тай-брейков в финальной партии. Это все, что нужно знать о физической форме экс-лидера украинского тенниса. Элина уже просто доигрывала этот отрезок времени.

Главным шоком, безусловно, стало стартовое поражение от Гасановой в Аделаиде. В моем личном рейтинге это однозначно худший матч в карьере Элины. Были проигрыши намного обиднее, но уступить игроку такого уровня – это за гранью понимания.

Топ-матч: не было

Оценка сезона: без оценки

Задание на следующий сезон: подготовить почву к полноценному возвращению в сезоне 2024

Катарина ЗАВАЦКАЯ

Возраст: 22

Рейтинг на начало года: 188

Рейтинг на конец года: 310 (-122)

Личный рекорд: 103 (03.02.2020)

Призовые в 2022 году: $113,969

Топ-3 турнира по призовым: Уимблдон ($41,284), Ролан Гаррос ($21,151), US Open ($21,100).

Матчи: 20-16 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 4-6)

Достижение сезона: выиграла в составе сборной Украины два одиночных матча

Катарина не смогла завершить сезон в топ-200, но она остается важным игроком для украинского тенниса, поэтому вспомнить о ней нужно обязательно.

Завацкая в конце 2021-го приняла решение взять паузу и заняться своим здоровьем. Возвращение состоялось уже весной, но Катя как и все наши девушки ощущала слишком много давления из-за событий в Украине, поэтому получалось не совсем так, как хотелось. Тем не менее, она согласилась сыграть против американок в Кубке Билли Джин Кинг в качестве второго номера. Если кто не знает, то все призовые с этого турнира наши теннисистки отдали на благотворительность.

В Эшвилле Завацкая в первый день без шансов проиграла Джессике Пегуле, а во второй день, вдохновившись выигрышем Ястремской, выдала лучший матч в жизни против Шелби Роджерс. Как признавалась сама теннисистка, после такого перформанса она уверовала в победу на следующем турнире еще до его начала. Но вышло немного иначе, и на тот момент 16-летняя Петра Марчинко опустила Катю на землю. Кстати, хорватка, которая в начале года взяла юниорский Australian Open, уже в топ-200 и имеет титул на 80-тысячнике. Вероятно, скоро мы будем слышать о ней намного чаще.

Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

После этого Катарина больше всего запомнилась не Уимблдоне, где она едва не прошла квалификацию. Лишь в финале отбора ее в трех сетах остановила еще одна хорватка Яна Фетт. Летом украинку продолжали беспокоить проблемы со здоровьем и несколько полноценных турниров она сыграла уже осенью. Был финал W25 и четвертьфинал W60, что позволило неплохо подготовится ко второму матчу сборной в календарном году. Катарина снова сыграла в роли второго номера, теперь с Костюк. Завацкая еще раз результативно помогла команде, обыграв первую ракетку японской сборной.

Завершился сезон для Катарины затяжным матчем в Лиможе против Джессики Понше. После 3,5 часов на корте на тай-брейке третьей партии все же сильнее оказалась француженка.

В этом году Завацкая показала, что уровень ее игры позволяет рассчитывать на хорошие результаты, но организм не справляется с большими нагрузками, из-за чего прогнозировать что-то бесперспективно.

Топ-матч: против Шелби Роджерс за сборную (6:3, 6:4)

Оценка сезона: 5 из 10

Задание на следующий сезон:

- минимум – вернуться в топ-150

- максимум – дебют в топ-100

Людмила КИЧЕНОК



Возраст: 30

Рейтинг на начало года (парный): 39

Рейтинг на конец года (парный): 9 (+30)

Личный рекорд: 9 (12.09.2022)

Призовые в 2022 году: $477,806

Топ-3 турнира по призовым: Уимблдон ($87,084), Ролан Гаррос ($77,200), Цинциннати ($60,150), Мадрид ($59,117)

Матчи: 39-22

Достижения сезона: титулы в Цинциннати, Бирмингеме и Таллине, дебют в первой десятке парного рейтинга WTA



Парный теннис раньше не попадал в подобные материалы, но забыть о Люде в этом году – большое упущение. Дело в том, что Людмила играла на довольно неплохом уровне в парном теннисе уже давно, но выше головы никогда не прыгала. Стабильное место в первой полусотне, иногда удавалось зацепить один титул в сезоне, в 2019-м были даже два четвертьфинала на турнирах Grand Slam. На этом все.



В конце 2021-го Люда сыграла в Индиан-Уэллс с латвийкой Аленой Остапенко, результатом стал полуфинал. В 2022-м они решили выступать на большинстве турниров вместе. Это не сразу, но дало результаты. На крупном турнире в Дубае эта пара дошла уже до финала, а на Ролан Гаррос украинка превзошла свой рекорд на мейджорах – полуфинал.



Летом девушки выдали серию из 10 победных матчей на траве, взяв титул в Бирмингеме, и добрались до 1/2 финала Уимблдона. В августе Киченок и Остапенко стали победительницами соревнований WTA 1000 в Цинциннати. Это однозначно была самая большая победа в карьере Людмилы, которая позволила ей дебютировать в первой десятке мирового парного рейтинга.

Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

До конца сезона был выигран еще один турнир в Эстонии, также получилось впервые сыграть на Итоговом турнире и даже выйти из группы при двух поражениях и одной победе. В финал попасть не удалось, но в этом сезоне побед было предостаточно. Хотелось бы увидеть их и в будущем.



Топ-матч: полуфинал в Цинциннати против дуэта Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (4:6, 7:6, 10-5)

Оценка сезона: 9,5 из 10

Задание на следующий сезон: оставаться в топе парного тенниса.