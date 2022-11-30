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Профессиональный бокс
30 ноября 2022, 01:15 | Обновлено 30 ноября 2022, 01:25
198
1

Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси

Боксер выложил фото в футболке сборной Аргентины с автографом Марадоны

30 ноября 2022, 01:15 | Обновлено 30 ноября 2022, 01:25
198
1
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон заступился за аргентинского футболиста Лионеля Месси перед мексиканским боксером Саулем Альваресом по прозвищу Канело.

Ранее Канело Альварес возмутился тем, что произошло в раздевалке сборной Аргентины. По его словам, якобы Месси надругался над флагом Мексики.

После матча ЧМ-2022 по футболу между Аргентиной и Мексикой (2:0) Лионель Месси слегка задел ногой флаг сборной Мексики на футболке соперника.

56-летний Майк Тайсон опубликовал в соцсетях пост в форме сборной Аргентины с автографом Диего Марадоны, в котором написал:

«Кто-то по имени Канело угрожал Месси. Если он посмеет тронуть Месси, мне придется выйти на ринг много лет спустя».

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Источник Sport.ua
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andre_lui
Придумали ж как бой раскрутить !!! Шучу...
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