Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Боксер выложил фото в футболке сборной Аргентины с автографом Марадоны
Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон заступился за аргентинского футболиста Лионеля Месси перед мексиканским боксером Саулем Альваресом по прозвищу Канело.
Ранее Канело Альварес возмутился тем, что произошло в раздевалке сборной Аргентины. По его словам, якобы Месси надругался над флагом Мексики.
После матча ЧМ-2022 по футболу между Аргентиной и Мексикой (2:0) Лионель Месси слегка задел ногой флаг сборной Мексики на футболке соперника.
56-летний Майк Тайсон опубликовал в соцсетях пост в форме сборной Аргентины с автографом Диего Марадоны, в котором написал:
«Кто-то по имени Канело угрожал Месси. Если он посмеет тронуть Месси, мне придется выйти на ринг много лет спустя».
Mike Tyson: "Someone named Canelo threatened Messi. If she dares to touch Messi, I'll have to go to the ring years later." pic.twitter.com/xVN7By5xax— Barçafc (@BreathBarca7) November 28, 2022
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