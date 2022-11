Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон заступился за аргентинского футболиста Лионеля Месси перед мексиканским боксером Саулем Альваресом по прозвищу Канело.

Ранее Канело Альварес возмутился тем, что произошло в раздевалке сборной Аргентины. По его словам, якобы Месси надругался над флагом Мексики.

После матча ЧМ-2022 по футболу между Аргентиной и Мексикой (2:0) Лионель Месси слегка задел ногой флаг сборной Мексики на футболке соперника.

56-летний Майк Тайсон опубликовал в соцсетях пост в форме сборной Аргентины с автографом Диего Марадоны, в котором написал:

«Кто-то по имени Канело угрожал Месси. Если он посмеет тронуть Месси, мне придется выйти на ринг много лет спустя».

Mike Tyson: "Someone named Canelo threatened Messi. If she dares to touch Messi, I'll have to go to the ring years later." pic.twitter.com/xVN7By5xax