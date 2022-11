Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике

В субботу, 26 ноября, состоялся матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Мексики. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.

После поединка сборная Аргентины ярко праздновала победу в раздевалке: пели песни и танцевали. В одном эпизоде звездный футболист Лионель Месси пнул футболку Мексики, снимая с себя обувь.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес рассердился на 35-летнего аргентинца:

«Месси протирал пол нашей футболкой и флагом?», – написал боксер в своем Twitter.

Позднее Альварес написал другой пост, в котором дал понять, что Месси лучше не встречаться с ним. Также звездный боксер потребовал уважение к Мексике:

«Месси протирал пол нашей футболкой и флагом? Я молюсь Богу, чтобы не встретиться с ним! Аргентина должна уважать Мексику так же, как и я ее. Я говорю не о стране (Аргентине), а о Месси и плохом поступке, который он совершил».

Some Mexicans idolise this guy you know, here he is kicking a Mexico jersey pic.twitter.com/bW7n4Cu5Zm