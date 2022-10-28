Динамо в Лиге Европы: ни обещаний, ни извинений

Характерной чертой, добродетелью нынешнего «Динамо», то бишь каденции Мирчи Луческу, было умение переигрывать себе подобных. Опытнейший румынский специалист за очень короткий срок казалось научил свою команду делать то, что его предшественнику не удавалось фактически никогда. «Брюгге», «Генк», «Ференцварош», АЗ, «Фенербахче», «Штурм», «Шахтер» – этих достойных и уважаемых соперников, которые в большинстве своем превосходили «бело-синих» в мелочах – но таки превосходили – «Динамо» научилось проходить.

Научилось благодаря непостижимому, необъяснимому ранее умению терпеть (то есть характеру), умению перестраиваться (то есть мастерству), умению отыскивать скрытые резервы (то есть потенциалу). Ну и везению, конечно же. В конце концов, и благодаря тренерскому умению.

Данная тенденция поначалу проявилась и в нынешнем еврокубковом розыгрыше – квалификации Лиги чемпионов, где были пройдены упомянутые выше крепкие «Фенербахче» и «Штурм». А дальше началось необъяснимое. Дальше началось падение.

В принципе, объяснить «необъяснимое» не так уж и сложно. Объяснение, на мой взгляд, лежит на поверхности. Просто легче от того, что найдешь истину, увы, не станет. Но ее обязательно нужно не только находить, но и озвучивать. Хотя бы для очистки собственной совести.

После того, как Суркисы вытащили счастливый билет, пригласив тренировать команду Лобановского, далее были затянувшиеся хождения по кругу. Хождения по мукам. «Конспекты», отсутствие системности, кумовство в клубе – казалось, это будет длиться вечно. Во всяком случае, пока братья будут у руля. А уходить в обозримом будущем они не собираются.

Ситуация с приглашением на тренерский мостик Луческу стала попыткой выхода «из ряда вон». Ход нестандартный, неожиданный. И он принес видимые результаты. О чем было сказано выше.



ФК Динамо. Александр Тымчик (слева) в борьбе за мяч

Но дальше началось то, что началось. Уже в минувшем сезоне было отчетливо видно, что ресурсы – и клубные, и тренерские – отнюдь не безграничные. Не имея широкого кармана Ахметова, Луческу не мог иметь в команде квалифицированных латиноамериканцев. А тех, кто попадали в команду, брали явно не для усиления. Для иных задач. Ну, это вопрос к трансферному отделу.

Оказалось, что и волшебство Мирчи имеет и срок давности, и предел возможностей. Все это было видно уже по его последних сезонах в «Шахтере». Теперь воочию увидели и по двум сезонам в «Динамо».

Луческу выжал практически все из нынешней своей команды. Больше выжимать нечего: можно ненароком удушить. Те новички, которые пришли при Луческу в команду, практически все провалились. Начиная от Кравца, Белуцэ и Шкурина (помните еще таких?) и заканчивая Кулачем и Антюхом.

Да и последние по счету новобранцы – Перис, Лонвейк и даже Кабаев – это вряд ли системная работа клуба по усилению конкретных позиций. Видится, что просто брали быстро то, что плохо лежит. Дабы в авральном порядке залатать образовавшуюся брешь.

Плюс травмы, плюс в разы осложнившаяся логистика из-за войны. Некоторых подобные проблемы только раззадорили, вынудили искать нестандартные решения, но «Динамо», похоже, от свалившихся «негараздов» упало в прострацию.

Два матча против «Бенфики» стали своеобразным водоразделом. Шансов там не было. Ни малейших. И это нужно признать. Но дело явно не в этом. А в том, что после «Бенфики» начался решительный регресс, провал. Это как у нерадивого студента, который с горем пополам сдал вступительную сессию, чтобы получать в первом семестре минимальную стипендию, но дальше решил плыть по течению. Запустив и успеваемость, и дисциплину.

Мне кажется, попав в группу Лиги Европы, «Динамо» на подсознательном уровне решило, что дело сделано, что задача-минимум решена. Дальше можно либо на автомате, либо на пофигизме.

Первый прием не сработал. «Фенербахче» был настроен очень решительно на реванш, «Ренн» оказался просто сильнее. Нужно было включать иной режим – черновой работы. Но уже был включен режим пофигизма. Под его заунывный мотив было проиграно практически все – и на международной арене, и на внутренней.

Апофеозом стал выездной матч против АЕК. Я даже сейчас, после того, как «Динамо» гарантировало себе последнее место в группе, уверен, что практически по всем профильным характеристикам киевляне сильнее киприотов. Но доказать сие они не смогли. И не захотели.



ФК Динамо. Денис Гармаш

Очень показательно, на мой взгляд, что символом динамовского «сопротивления» в Ларнаке стал Гармаш – списанный в свое время с киевского «корабля», хотя ранее наделенный недюжинными перспективами. А в последнее время – переквалифицированный на чужую позицию, всем своим видом доказывая и показывая слабость и несуразность и той, чужой позиции, и остального, инертного и разочарованного динамовского отряда...

Выхода из патовой ситуации нет. Как и нет прощения. Суркисы вряд ли сейчас решатся убрать Луческу. А их самих вряд ли уберет провидение. Цыганков с Буяльским и дальше будут фрагментарно зажигать там, где достаточно сыграть на автомате. Но когда очень нужно будет включать этот самый автомат, они куда-то денутся, растворятся и уменьшатся в размере.

А на авансцену снова выйдет Гармаш. Как символ катастрофически потерянного времени. Как символ разбитого корыта…