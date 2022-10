ВИДЕО. Слезы и аплодисменты. Рибери попрощался с футболом

Вчера полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери объявил о завершении карьеры. Сегодня перед матчем Серии А против «Специи» Рибери попрощался с фанатами:

Raw emotion. The beautiful game will miss you, @FranckRibery 🥹@OfficialUSS1919 pic.twitter.com/N02bkyrozl