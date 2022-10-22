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  4. ВИДЕО. Слезы и аплодисменты. Рибери попрощался с футболом
Италия
22 октября 2022, 17:18 |
211
0

ВИДЕО. Слезы и аплодисменты. Рибери попрощался с футболом

Легендарный француз завершил карьеру

22 октября 2022, 17:18 |
211
0
ВИДЕО. Слезы и аплодисменты. Рибери попрощался с футболом
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Рибери

Вчера полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери объявил о завершении карьеры. Сегодня перед матчем Серии А против «Специи» Рибери попрощался с фанатами:

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Франк Рибери Салернитана видео Серия A завершение карьеры
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Источник Sport.ua
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