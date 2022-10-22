Италия22 октября 2022, 17:18 |
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ВИДЕО. Слезы и аплодисменты. Рибери попрощался с футболом
Легендарный француз завершил карьеру
22 октября 2022, 17:18 |
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Вчера полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери объявил о завершении карьеры. Сегодня перед матчем Серии А против «Специи» Рибери попрощался с фанатами:
Raw emotion. The beautiful game will miss you, @FranckRibery 🥹@OfficialUSS1919 pic.twitter.com/N02bkyrozl— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 22, 2022
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