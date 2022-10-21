Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Всё – точка! Рибери объявил о завершении профессиональной карьеры
Франция
21 октября 2022, 14:58 | Обновлено 21 октября 2022, 15:22
448
1

Всё – точка! Рибери объявил о завершении профессиональной карьеры

Полузащитник отправился на спортивную пенсию

21 октября 2022, 14:58 | Обновлено 21 октября 2022, 15:22
448
1
Всё – точка! Рибери объявил о завершении профессиональной карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Рибери

Бывший полузащитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери объявил о завершении карьеры футболиста. Последней командой 39-летнего хавбека была итальянская «Салернитана».

«Мяч останавливается, а чувства внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение. Спасибо за поддержку», – написал Рибери в своем Инстаграме.

Свою карьеру Франк Рибери начал в 2000 году в клубе «Булонь» родного города Булонь-сюр-Мер. Затем он защищал цвета французских клубов «Алес», «Брест», «Мец» и «Марсель», а также «Галатасарай» из Турции, после чего перешел в «Баварию», в составе которой играл с 2007 по 2019 год. Рибери является обладателем 26 трофеев, среди которых трофей Лиги чемпионов сезона-2012/2013.

По теме:
Мюллер вписал свое имя в историю Кубка Германии
Кубок Германии. 5 голов от Баварии, Штутгарт забил 6 раз, вылет Вердера
Вне ЧМ-2022. Канте перенес операцию
Франк Рибери Бавария сборная Франции по футболу Салернитана
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду может войти в заявку Ман Юнайтед на матч с Шерифом
Футбол | 21 октября 2022, 13:20 0
Роналду может войти в заявку Ман Юнайтед на матч с Шерифом
Роналду может войти в заявку Ман Юнайтед на матч с Шерифом

У португальца есть шанс вернуться в команду

ВИДЕО 18+. ВСУ ликвидировали известного кадыровца
Война | 21 октября 2022, 13:05 2
ВИДЕО 18+. ВСУ ликвидировали известного кадыровца
ВИДЕО 18+. ВСУ ликвидировали известного кадыровца

Аслудди Мурадов стал удобрением для украинского чернозема

Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
Футбол | 20.10.2022, 20:50
Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед
Футбол | 20.10.2022, 22:54
Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед
Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Футбол | 21.10.2022, 05:45
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Chystyi_stavok
Легенда Баварії та збірної Франції.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Роналду от матча с Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Роналду от матча с Челси
20.10.2022, 20:11 16
Футбол
Шапаренко рассказал, почему перестал забивать Беседин
Шапаренко рассказал, почему перестал забивать Беседин
20.10.2022, 14:59 13
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Для себя я понял, что не могу покинуть мою страну»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Для себя я понял, что не могу покинуть мою страну»
20.10.2022, 09:18 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата проведения третьего боя Фьюри – Чисора
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата проведения третьего боя Фьюри – Чисора
20.10.2022, 12:12 6
Бокс
Срна прав: Мудрик мог бы стоить 100 млн, но что не так сделал Шахтер?
Срна прав: Мудрик мог бы стоить 100 млн, но что не так сделал Шахтер?
20.10.2022, 08:17 51
Футбол
Женская сборная Украины выиграла у Хорватии в квалификации Евро-2023
Женская сборная Украины выиграла у Хорватии в квалификации Евро-2023
20.10.2022, 21:35 1
Футзал
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
19.10.2022, 20:25 1
Футбол
Усик в списке. Промоутер Фьюри назвал трех следующих соперников Тайсона
Усик в списке. Промоутер Фьюри назвал трех следующих соперников Тайсона
20.10.2022, 13:53 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности