Всё – точка! Рибери объявил о завершении профессиональной карьеры

Бывший полузащитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери объявил о завершении карьеры футболиста. Последней командой 39-летнего хавбека была итальянская «Салернитана».

«Мяч останавливается, а чувства внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение. Спасибо за поддержку», – написал Рибери в своем Инстаграме.

Свою карьеру Франк Рибери начал в 2000 году в клубе «Булонь» родного города Булонь-сюр-Мер. Затем он защищал цвета французских клубов «Алес», «Брест», «Мец» и «Марсель», а также «Галатасарай» из Турции, после чего перешел в «Баварию», в составе которой играл с 2007 по 2019 год. Рибери является обладателем 26 трофеев, среди которых трофей Лиги чемпионов сезона-2012/2013.