ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо назначен главным тренером Байера из Леверкузена

Испанский специалист Хаби Алонсо назначен главным тренером «Байера» из Леверкузена.

Руководство фармацевтов решило распрощаться с прежним наставником Херардо Сеоане. «Байер» под его руководством стартовал в Бундеслиге очень неудачно, набрал лишь 5 очков в 8 матчах и находится в зоне вылета, занимая 17-е место из 18 команд

Хаби Алонсо как игрок сборной Испании выигрывал чемпионаты мира (2010) и Европы (2008, 2012). Он завершил карьеру футболиста в 2017 году и затем тренировал юношеские команды «Реал Мадрид» U-14 и «Реал Сосьедад» B.

Хаби Алонсо после назначения на должность отметил: «Я знаю «Леверкузен» как отличный клуб еще со времен моего пребывания в Германии. В «Байере04» всегда были отличные игроки, я также вижу много качественных футболистов в нынешнем составе. Эта задача меня очень вдохновляет».

Спортивный директор «Байера» Симон Ролфес: «Мы подписали тренера, который был абсолютным профессионалом мирового класса как игрок, умным стратегом и чрезвычайно успешным не менее чем в трех самых требовательных европейских лигах».

