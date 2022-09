Многие клубы АПЛ хотят Мудрика, Шахтер рассчитывает получить 50+ млн евро

По информации журналиста Николо Скиры, в услугах хавбека «Шахтера» Михаила Мудрика заинтересованы многие английские клубы, но украинская сторона хочет получить 60 миллионов евро.

А вот журналист Фабрицио Романо утверждает, что в услугах вингера сборной Украины заинтересованы «Эвертон» и «Арсенал», но ситуация пока не развивается.

Предложение «Эвертона» в 30 миллионов евро отклонили, а «Арсенал» хоть и интересуется игроком, но предложений не делал, а только контактировал с агентами футболиста.

По информации Романо, «Шахтер» просит 50+ миллионов евро.



