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04 сентября 2022, 08:33 | Обновлено 04 сентября 2022, 08:40
251
0

Кипрский почин. Украинец Безус отметился премьерным голом за Омонию

Хавбек помог своей команде выиграть в матче чемпионата страны

04 сентября 2022, 08:33 | Обновлено 04 сентября 2022, 08:40
251
0
Кипрский почин. Украинец Безус отметился премьерным голом за Омонию
ФК Омония / автор неизвестен. Роман Безус

В поединке 2-го тура первого дивизиона (элитная лига) национального чемпионата Кипра «Омония» - «АЕК» Ларнака Роман Безус стал автором гола на 35-й минуте, и вывел свою команду вперед. Для украинского полузащитника этот гол стал дебютным в форме команды из Никосии. Ее ряды он, напомним, пополнил минувшим летом, перейдя из бельгийского «Гента».

Точный удар в исполнении Безуса помог «Омонии» добиться в итоге победу со счетом 3:2. Никосийцы по ходу матча довели свой перевес до 2:0, но в середине второго тайма позволили гостям паритет восстановить. Победный гол игроки «Омонии» забили на 86-й минуте.

В таблице чемпионата Кипра команда Безуса занимает 7 место, имея в активе 3 очка. Лидируют «АРис и «Аполлон», у которых 6 пунктов из шести возможных.

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Роман Безус Омония чемпионат Кипра по футболу
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Источник Sport.ua
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