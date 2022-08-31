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  4. Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Англия
31 августа 2022, 10:05 |
1771
2

Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу

Переход могут оформить в последние часы трансферного окна

31 августа 2022, 10:05 |
1771
2
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
ФК Шахтер

По информации известного журналиста Николо Скиры, «Шахтер» и «Арсенал» близки к согласованию трансферу полузащитника Михаила Мудрика.

Переход может принести украинскому клубу около 30 миллионов евро.

Клубы еще не договорились, однако игрок согласовал с «Арсеналом» условия 5-летнего контракта.

Ранее появилась информация о том, что «Эвертон» и «Арсенал» под закрытие трансферного окна активизировали попытки подписать перспективного хавбека, а ливерпульскому клубу «Шахтер» якобы отказал.

В течение лета Мудрика пытались подписать «Байер», «Брентфорд», «Ницца» и другие клубы. Сам игрок недавно заявил, что готов остаться в «Шахтере».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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AK.228
Там справді збірник Мартінелі на фланзі дуже непогане виглядає 
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AK.228
Домовляться!! Ото збірна буде люксова 
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