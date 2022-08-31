Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Переход могут оформить в последние часы трансферного окна
По информации известного журналиста Николо Скиры, «Шахтер» и «Арсенал» близки к согласованию трансферу полузащитника Михаила Мудрика.
Переход может принести украинскому клубу около 30 миллионов евро.
Клубы еще не договорились, однако игрок согласовал с «Арсеналом» условия 5-летнего контракта.
Ранее появилась информация о том, что «Эвертон» и «Арсенал» под закрытие трансферного окна активизировали попытки подписать перспективного хавбека, а ливерпульскому клубу «Шахтер» якобы отказал.
В течение лета Мудрика пытались подписать «Байер», «Брентфорд», «Ницца» и другие клубы. Сам игрок недавно заявил, что готов остаться в «Шахтере».
Mykhaylo #Mudryk is getting closer to #Arsenal from #Shakhtar for €30M. Agreed personal terms for a contract until 2027. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 31, 2022
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