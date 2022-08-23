Некоронованные чемпионы Украины: от Динамо до Черноморца

Блогер Sport.ua вспоминает клубы, которые в советские времена были лучшими в соперничестве с другими украинскими коллективами.

На старте – новый чемпионат Украины по футболу. Что и говорить, это будет турнир-противостояние. Противостояние, прежде всего внешним не футбольным, а военным вызовам. Предыдущий футбольный сезон в Украине из-за агрессии северо-восточных варваров получился незавершенным. Чемпионство осталось не разыгранным, но фиксация турнирной таблицы по состоянию на середину декабря позволила определить представительство украинских команд в еврокубках. И «Шахтер» как клуб, имеющий в своем активе наибольшее количество набранных очков, получил привилегии от такого положения в грядущем отборе к групповому этапу Лиги чемпионов.

Лучше ли он нынче, чем «Динамо»? Вопрос, конечно, философский. Турнирная таблица вроде бы и объективный показатель, однако лишь при условии, что учитывает матчи всех со всеми, в противном случае немало зависит от мощи соперников, с которыми сыграл или не сыграл. И тот, кто, к примеру, дважды сыграл с «Зарей» (претендентом на роль третьей силы в нашем футболе), пребывает в менее выгодном положении в сравнении с сыгравшими против черно-белых лишь единожды. Надеюсь, что стартующий чемпионат позволит с максимальной объективностью определить сильнейшую на сегодня футбольную команду Украины.

Вопрос определения лучшей украинской команды во времена независимости ощутимо упростился. Собственно, чемпион (а таковыми становились «Динамо» – 16 раз, «Шахтер» – 13 и «Таврия» – однажды) и является самым лучшим. Сложнее было с определением лучшей украинской клубной команды в советские времена. Легко было тогда, когда союзное чемпионство было нашим. 16 раз чемпионами СССР становились украинские клубы («Динамо» – 13, «Днепр» – 2, «Заря» – 1). До реформы советского футбола 1936 г. в первенстве УССР среди городов также все было понятно: сборная Харькова доминировала, сборные Киева и Днепропетровска достигали заветной вершины куда реже, еще пару раз чемпионом УССР становилось киевское «Динамо», когда турниры проводились параллельно с первыми клубными чемпионатами СССР, а весной 1941 г. и осенью 1944 г. чемпионами УССР в быстротечных соревнованиях становились «Спартак» (Одесса) и динамовцы Киева. Со стартом чемпионатов СССР среди клубных команд определение лучшего из украинских коллективов усложнилось. Очевидно, все-таки место в турнирной таблице союзного высшего дивизиона является самым объективным критерием силы команд в то время. Гегемония киевского «Динамо», безусловно, имела место, особенно в отдельные и весьма продолжительные периоды футбольной истории, но все-таки были годы, когда лучшими среди украинских клубов становились другие коллективы. Как по мне, те команды достойны почитания. Итак, отправляемся на историческом поезде в футбольное прошлое.

До и после войны: столичное господство

1936 (весна) «Динамо» (Киев)

1936 (осень) «Динамо» (Киев)

1937 «Динамо» (Киев)

1938 «Динамо» (Киев)

1939 «Динамо» (Киев)

1940 «Динамо» (Киев)

1941 «Стахановец» (Сталино)*

1945 «Динамо» (Киев)

1946 «Динамо» (Киев)

1947 «Динамо» (Киев)

1948 «Динамо» (Киев)

1949 «Динамо» (Киев)

*Чемпионат не был завершен. По состоянию на 22 июня «Стахановец» опережал по набранным очкам другие украинские клубы – «Динамо» (Киев), «Спартак» (Одесса) и «Спартак» (Харьков).

На заре советского клубного футбола киевские динамовцы, безусловно, были лучшим украинским клубом. В 1939 г. у «Стахановца» (предшественника «Шахтера») получилось лучше сыграть в личных встречах, но о том, чтобы опередить «Динамо» в турнирной таблице, речь не шла: киевляне финишировали 8-ми, а «Стахановец» – 12-м. В Киеве две лучшие украинские команды того времени разошлись миром – 1:1. Стахановцы, проигрывая после первого тайма, смогли сравнять счет с сомнительного пенальти в середине второго. Киевляне подали протест на результат той игры, но он не был удовлетворен. Скандальной получилась и игра второго круга в Сталино (ныне – Донецк). Харьковский арбитр Константин Демченко зафиксировал ничью 3:3, но нарвался на протест, который в итоге был удовлетворен. После этого матч переиграли. В переигровке уже глубокой осенью стахановцы одержали первую (и волевую) победу над динамовцами – 3:1. Правда, игра не имела никакого турнирного значения для столичных футболистов, а вот команде из города Сталино победа позволила остаться в классе сильнейших. Примечательно, что и в 1940-м ведущие украинские коллективы финишировали в чемпионате СССР на аналогичных местах: 8-м «Динамо» и 12-м «Стахановец». Чемпионат-41, прерванный войной (аналогии с нынешним годом явные), также оставил команду из восточноукраинского города выше столичного коллектива. У «Стахановца» после 11 игр было 12 очков и 5-е место в турнирной таблице, у «Динамо» после 9 игр – 10 очков и 8-е место.

Во второй половине 1940-х киевляне, безусловно, были лучшей украинской командой (частенько, кстати, единственным представителем республики в высшем советском дивизионе), а вот вторая сила украинского футбола постоянно менялась. И, к примеру, в сезоне-49 второй среди украинских команд в чемпионате СССР (а в целом, 12-й) стала ныне позабытая команда «Локомотив» (Харьков).

50-е: ребрендинг на Донбассе дает позитив

1950 «Шахтер» (Сталино)

1951 «Шахтер» (Сталино)

1952 «Динамо» (Киев)

1953 «Динамо» (Киев)

1954 «Динамо» (Киев)

1955 «Динамо» (Киев)

1956 «Динамо» (Киев)

1957 «Динамо» (Киев)

1958 «Динамо» (Киев)

1959 «Динамо» (Киев)

В начале 1950-х у «Шахтера» (новое название сталинского «Стахановца») получилось дважды подряд опередить киевлян в союзной табели о рангах. Причем в сезоне-50 горняки сполна отомстили киевлянам за поражение в столице (1:4), выиграв домашнюю игру со счетом 6:0. Дублем отметился тогдашний лидер шахтерского нападения Виктор Колесников. Это и поныне наибольшая победа горняков в украинском классико! В итоговой таблице оранжево-черные опередили киевлян на два очка, заняв 11-е место (киевляне остались 13-ми). Через год ведущие украинские команды обменялись выездными победами (снова «Шахтер» выиграл с большей разницей мячей), а горняки смогли завоевать союзную «бронзу», киевляне же финишировали 8-ми. Но в дальнейшем все 1950-е на украинских полях доминировали киевляне, иногда проигрывая «Шахтеру» в очных встречах, но каждый раз опережая горняков в турнирной таблице.

1960-е: на ведущие роли в СССР

1960 «Динамо» (Киев)

1961 «Динамо» (Киев)

1962 «Динамо» (Киев)

1963 «Динамо» (Киев)

1964 «Шахтер» (Донецк)

1965 «Динамо» (Киев)

1966 «Динамо» (Киев)

1967 «Динамо» (Киев)

1968 «Динамо» (Киев)

1969 «Динамо» (Киев)

В 1960-е киевское «Динамо» выдвигается на ведущие роли в советском футболе и, естественно, крайне редко испытывает конкуренцию со стороны других украинских клубов. Но в историю «Шахтера», безусловно, вошла крупная победа над действующими чемпионами СССР в сезоне-1962. 35-тысячная аудитория стадиона «Шахтер» приветствовала три гола своих любимцев в ворота Бориса Разинского. У киевлян в тот вечер так и не получилось поразить ворота, которые защищал Борис Стрелков (игра запомнилась и удалением с поля Йожефа Сабо). Однако в конце концов в турнирке и в тот год киевляне опередили горняков. Исключением из общей картины стал сезон-64. Тогда горняки стали 5-ми, а киевляне 6-ми. Дистанция между ведущими украинскими командами в итоговой турнирной таблице составила лишь одно очко.

Украинское разноцветье 1970-х

1970 «Заря» (Ворошиловград)

1971 «Динамо» (Киев)

1972 «Заря» (Ворошиловград)

1973 «Динамо» (Киев)

1974 «Динамо» (Киев)

1975 «Динамо» (Киев)

1976 (весна) «Карпаты» (Львов)

1976 (осень) «Динамо» (Киев)

1977 «Динамо» (Киев)

1978 «Динамо» (Киев)

1979 «Шахтер» (Донецк)

В 1970-е на авансцену вышел тотальный футбол. Революция произошла и в футболе украинском. 5–6 команд из Украины теперь регулярно соревновались в высшей союзной лиге. И «Динамо», каким бы оно ни было законодателем европейских футбольных мод в середине 1970-х, далеко не всегда становилось лучшим из украинских коллективов. В начале 1970-х свои лучшими качества проявила «Заря». В сезоне-70 (а команду тогда существенно усилил Йожеф Сабо) тогдашние ворошиловградцы опередили динамовцев на одно очко в таблице чемпионата СССР, став 5-ми в целом и лучшими из украинских команд. Правда, в личных встречах подопечные Германа Зонина уступили киевлянам (домашнее поражение 1:2 и выездная ничья 0:0). В сезоне-71 «Заря» была 4-й в Союзе и 2-й среди украинских коллективов («Динамо» тогда в очередной раз стало союзным чемпионом). А в сезоне-72 клуб из областного центра впервые стал чемпионом СССР! В нынешнем году той славной победе исполняется пол столетия!

В весеннем чемпионате СССР 1976 г. лучшим клубом среди украинских неожиданно стали львовские «Карпаты». Не только завоеванием Кубка СССР могут гордиться в футбольном Львове! Львовяне (4-е место в турнирной таблице) опередили и «Шахтер» (5-е), и «Динамо» (8-е), и «Черноморец» (10-е), и «Днепр» (11-е), и «Зарю» (16-е). У горняков, кстати, бело-зеленые выиграли 4:0 (залогом победы стал быстрый, уже к 7-й минуте дубль Льва Броварского), правда, киевлянам уступили 1:3 (там дублем отметился действующий обладатель «Золотого мяча» Олег Блохин, хотя формально именно этот приз он получил позднее).

Парадокс сезона-79 состоит в том, что борьбу со «Спартаком» за «золото» тогда вели вроде бы киевляне, а вот финишировали сразу за спартаковцами как раз горняки, опередив подопечных Валерия Лобановского буквально на флажке. Ведущие украинские клубы в том году обменялись домашними победами (киевляне выиграли 2:0, а «Шахтер» 1:0).

Позднесоветские времена: «Днепр» выдвигается наверх!

1980 «Динамо» (Киев)

1981 «Динамо» (Киев)

1982 «Динамо» (Киев)

1983 «Днепр» (Днепропетровск)

1984 «Днепр» (Днепропетровск)

1985 «Динамо» (Киев)

1986 «Динамо» (Киев)

1987 «Днепр» (Днепропетровск)

1988 «Днепр» (Днепропетровск)

1989 «Днепр» (Днепропетровск)

1990 «Динамо» (Киев)

1991 «Черноморец» (Одесса)

На финальном этапе существования СССР на ведущие роли в Украине (да и во всем бывшем СССР) выдвинулся «Днепр». В славные нашими международными достижениями (Кубок кубков, «серебро» Euro-88, олимпийское «золото») 1980-е на внутренней арене «Днепр» имеет своеобразный паритет с «Динамо»: по пять раз днепропетровский и киевский коллектив опережали все другие украинские команды в турнирных таблицах чемпионата СССР. Правда, собственно, чемпионами СССР в 1980-е киевляне становились вдвое чаще, чем «Днепр» (четыре раза против двух).

В последнем чемпионате СССР достаточно неожиданно лучшим украинским коллективом стал «Черноморец». С «Динамо» одесситы обменялись минимальными выездными победами (в Киеве победу гостям принес точный удар головой Ивана Гецко). Решающий поединок за последнюю союзную «бронзу» киевляне проиграли московским автозаводцам (правда, как по мне, при крайне неблагоприятном судействе), как следствие, не смогли удержать и 4-го места в турнирной таблице. Его в итоге занял «Черноморец», а киевляне остались 5-ми. Одесситы между тем сделали весомую заявку на роль второй силы в уже независимом украинском футболе. И следует сказать, что в начале 1990-х у них в определенной степени получалось этот имидж поддерживать.

Подытоживаем

Итак, ни много, ни мало 40 раз в союзные времена динамовцы Киева оказывались выше всех других украинских клубов в союзных футбольных гонках. 5 раз опережал всех земляков «Днепр» (исключительно в 1980-е), так сказать, четыре с плюсом «Шахтер» (плюс – это следствие лидерства среди украинских команд в сезоне-41), дважды господствовала «Заря», по одному разу «Карпаты» и «Черноморец». Как видим, и клубы, в истории которых нет ни одного чемпионства (союзного ли, украинского ли), также имеют незабываемые страницы в своей истории. Именно тогда они могли с нескрываемой гордостью утверждать: мы стали лучшими среди украинских команд.

Как бы то ни было, а искренне надеюсь, что отечественный футбол, как и вся наша страна возродится как можно скорее после победной для Украины брани с рашистскими захватчиками, и мы, как и раньше, получим возможность сравнивать силу современных украинских команд непосредственно на футбольном поле во время официальных матчей. И делать это, наблюдая за матчами отечественного чемпионата с трибун стадионов в родной стране!

Алексей РЫЖКОВ