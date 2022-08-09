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Англия
09 августа 2022, 11:55 | Обновлено 09 августа 2022, 12:07
416
0

ОФИЦИАЛЬНО. Удоджи перейдет в Тоттенхэм на правах аренды

Итальянский защитник перейдет в английский клуб в 2023

09 августа 2022, 11:55 | Обновлено 09 августа 2022, 12:07
416
0
ОФИЦИАЛЬНО. Удоджи перейдет в Тоттенхэм на правах аренды
Instagram. Дестини Удоджи

Дестини Удоджи на правах аренды перейдет в «Тоттенхэм» в 2023 году. Полное соглашение между «Удинезе» и английским клубом было достигнуто, сообщил в своем Twitter Фабрицио Романо:

«Дестини Удоджи перейдет в «Тоттенхэм». Полное соглашение достигнуто с «Удинезе» на сумму более 20 миллионов евро после достижения личных условий. Талантливый итальянский защитник станет игроком «шпор» в 2023 году. Удоджи останется в «Удинезе» еще на один год на правах аренды».

Удоджи принадлежит итальянской «Вероне», но на правах аренды выступает в «Удинезе». За «Удинезе» Дестини, который играет на позиции левого защитника, провел 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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Дестини Удоджи Тоттенхэм Верона Удинезе трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
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