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ATP
08 августа 2022, 09:40 | Обновлено 08 августа 2022, 09:41
141
0

Калинина сыграет в Торонто, Крутых в Мербуше

Ангелина Калина стартует с 1/32 финала, Алексей Крутых с 1/16

08 августа 2022, 09:40 | Обновлено 08 августа 2022, 09:41
141
0
Калинина сыграет в Торонто, Крутых в Мербуше
Instagram. Алексей Крутых

В понедельник, 8 августа, два представителя Украины начнут свой путь на турнирах. Ангелина Калинина (WTA 52) сыграет на хардовом турнире в Торонто (Канада), а Алексей Крутых (АТР 275) на грунтовом челленджере в Мербуше (Германия). 

Ангелина Калинина в 1/32 финала сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко (WTA 17). Матч состоится не ранее 21:00 по Киеву.

Алексей Крутых в 1/16 финала встретится с обладателем WC из Сербии Марко Топо (АТР 498), который играет под флагом Германии. Матч состоится не ранее 16:00 по Киеву.  

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Алексей Крутых Ангелина Калинина WTA Торонто ATP Мербуш
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Источник Sport.ua
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