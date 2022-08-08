Калинина сыграет в Торонто, Крутых в Мербуше

В понедельник, 8 августа, два представителя Украины начнут свой путь на турнирах. Ангелина Калинина (WTA 52) сыграет на хардовом турнире в Торонто (Канада), а Алексей Крутых (АТР 275) на грунтовом челленджере в Мербуше (Германия).

Ангелина Калинина в 1/32 финала сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко (WTA 17). Матч состоится не ранее 21:00 по Киеву.

Алексей Крутых в 1/16 финала встретится с обладателем WC из Сербии Марко Топо (АТР 498), который играет под флагом Германии. Матч состоится не ранее 16:00 по Киеву.