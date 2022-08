Винус Уильямс сыграла первый матч в одиночном разряде в 2022 году

Винус Уильямс (США) не смогла дожать Ребекку Марино (Канада, WTA 111) в трех сетовом матче первого раунда хардового турнира в Вашингтоне (США). Американка в решающем сете вела с брейком, но проиграла сет и матч со счета 4:1.

WTA Вашингтон (США). 1/32 финала. Хард

Винус Уильямс (США) - Ребекка Марино (Канада) - 6:4, 1:6, 4:6

Матч длился 1 час и 54 минуты. Для Винус это была первая игра в одиночном разряде в 2022.

