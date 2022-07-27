Источник: Кунде станет игроком Барселоны

Несмотря на большие усилия лондонского «Челси» подписать Жюля Кунде, игрок перейдет в «Барселону».

Про это рассказал Фабрицио Романо в своем твиттере:

«Жюль Кунде в Барселоне! Устное соглашение с «Севильей» заключено после сегодняшних переговоров, ожидаем подписания в ближайшее время. Жюль Кунде согласовал личные условия с «Барсой» в минувшие выходные, контракт готов».

Отмечается, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес стал решающим фактором в выборе французом своего будущего клуба.