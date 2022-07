Источник: Кунде станет игроком Барселоны

Несмотря на большие усилия лондонского «Челси» подписать Жюля Кунде, игрок перейдет в «Барселону».

Про это рассказал Фабрицио Романо в своем твиттере:

«Жюль Кунде в Барселоне! Устное соглашение с «Севильей» заключено после сегодняшних переговоров, ожидаем подписания в ближайшее время. Жюль Кунде согласовал личные условия с «Барсой» в минувшие выходные, контракт готов».

Отмечается, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес стал решающим фактором в выборе французом своего будущего клуба.

Jules Koundé to Barcelona, here we go! Verbal agreement now in place with Sevilla after the long saga and further negotiations today, waiting to get it signed soon. 🚨🔵🔴 #FCB



Jules Koundé agreed personal terms with Barça last weekend, contract ready. Xavi, key factor again. pic.twitter.com/eX2jeVPheF