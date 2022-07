ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити продлил контракт с вингером до 2025 года

Алжирский вингер Рияд Марез официально продлил контракт с «Манчестер Сити».

Новое соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до 2025 года. Действующий контракт действует до окончания сезона 2022/23.

Летом 2018 года Марез перешел в «Манчестер Сити» из «Лестера». За клуб из Манчестера он провел 189 матчей и забил 63 гола.

Вместе с «Сити» Марез 3 раза выиграл АПЛ, завоевал один Кубок Англии, три Кубка лиги, а также вышел в финал Лиги чемпионов 2020/21.

