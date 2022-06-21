Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
WTA
21 июня 2022, 15:52 | Обновлено 21 июня 2022, 16:44
1920
9

Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира

Марта одолела Барбору Крейчикову из Чехии

21 июня 2022, 15:52 | Обновлено 21 июня 2022, 16:44
1920
9
Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№79 WTA) добыла еще одну победу в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В матче второго круга, который затянулся на два дня, украинка одолела Барбору Крейчикову из Чехии (№15 WTA).

Истборн. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 6:3, 6:4

Это была вторая встреча спортсменок, украинка снова победила. Для Марты это всего второй выигрыш в матче с теннисисткой из первой двадцатки мирового рейтинга.

Далее по сетке Жиль Тайхман (№23 WTA) или Хэрриет Дарт (№103 WTA).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Истборн. Цуренко одержала волевую победу над девятой сеяной
Марта Костюк – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк WTA Истборн Барбора Крейчикова
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко добыла еще одну победу на турнире в Истборне
Теннис | 20 июня 2022, 15:17 6
Цуренко добыла еще одну победу на турнире в Истборне
Цуренко добыла еще одну победу на турнире в Истборне

Леся стартовала с победы в основной сетке

КРАСЮК: «Гарсия сделает Джошуа более солидным соперником для Усика»
Бокс | 21 июня 2022, 12:59 1
КРАСЮК: «Гарсия сделает Джошуа более солидным соперником для Усика»
КРАСЮК: «Гарсия сделает Джошуа более солидным соперником для Усика»

Промоутер украинца считает, что британец станет сильнее психологически

Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Футбол | 21.06.2022, 12:28
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Футбол | 21.06.2022, 07:00
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Абрамович и Ко. В рф создали антипутинскую коалицию и определили преемника
Война | 20.06.2022, 21:28
Абрамович и Ко. В рф создали антипутинскую коалицию и определили преемника
Абрамович и Ко. В рф создали антипутинскую коалицию и определили преемника
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stanislav Matusevych
Третій сет вийшов боротьбою характерів, де зазвичай Марта програє більш стабільним суперницям. Із реалізацією брейкпойнтів знову було, як завжди, але все ж обидві подачі суперниці, де їх було багато, взяти вдалося. А також вдалося спокійно подати на матч попри помилку лінйного арбітра на матчболі. Фінальна свічка цілковито на рефлексах показує справжній потенціал українки.
Що ж, тенденція приємна. Марта в Істборні виглядає стабільнішою, ніж ми звикли і, нарешті, намагається більше грати в атаку. Можливо, то вплив дуже засмаглого чоловіка, який сидів у її боксі поруч із мамою? Хтось знає цю людину?
Ответить
+9
Показать Скрыть 3 ответа
sv_2000
Хорошо играла. Особенно мне понравился отрезок 3 сета со 2 по 5 гейм, в котором Марта взяла брейк. Был очень качественный теннис со стороны обеих теннисисток, но Марта просто царила. Потом уровень сильно упал, Крейчикова наошибалась больше, особенно в решающем 9 гейме, где она сыпала двойными.
Отдельный жирный плюс Марте за последний гейм, который она провела великолепно. Последний розыгрыш можно в хайлайт турнира
В общем, переоценивать победу не стоит, но в целом оптимизм игра Марты внушила.
Ответить
+6
Александр Ад
молодець проявила витримку ,зробила брейк в 9 геймі і він виявився вирішальним в матчі!Так триматі.Слава Україні!
Ответить
+5
Arctic
В даному матчі спрацював фактор "важливі матчі", от Марта і зібралась! А треба щоб всі матчі були "важливі"!
В цілому, краще ніж було на грунті!
Ответить
+4
kollekciy
Марту з перемогою. Я хвилювався, що Марта може втратити ритм гри за ніч, а виявилося що Крейчикова, більше втратила настрою, та сьогодні значно частіше легко помилялася. Мартина подача пока радує, от тільки чи буде вона короткостроковою, як завжди у Марти, побачимо. Перемогу оголосили люди на трибунах, дуже цікавий фінал гри виявився.   
Ответить
+2
K 12
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету
Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету
20.06.2022, 23:15
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Давида Нереса в Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Давида Нереса в Бенфику
20.06.2022, 21:24 3
Футбол
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
20.06.2022, 10:32 11
Футбол
Хуркач уничтожил Медведева в финале турнира в Германии
Хуркач уничтожил Медведева в финале турнира в Германии
19.06.2022, 17:14 2
Теннис
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не люблю держать в команде недовольных игроков»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не люблю держать в команде недовольных игроков»
20.06.2022, 13:49 1
Футбол
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
19.06.2022, 17:31 1
Теннис
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
20.06.2022, 03:03
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком умный для Джошуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком умный для Джошуа»
21.06.2022, 06:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем