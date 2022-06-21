Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Марта одолела Барбору Крейчикову из Чехии
Украинская теннисистка Марта Костюк (№79 WTA) добыла еще одну победу в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В матче второго круга, который затянулся на два дня, украинка одолела Барбору Крейчикову из Чехии (№15 WTA).
Истборн. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 6:3, 6:4
Это была вторая встреча спортсменок, украинка снова победила. Для Марты это всего второй выигрыш в матче с теннисисткой из первой двадцатки мирового рейтинга.
Далее по сетке Жиль Тайхман (№23 WTA) или Хэрриет Дарт (№103 WTA).
Sealing the decisive break with a beauty 💥— wta (@WTA) June 21, 2022
🇺🇦 @marta_kostyuk goes on to defeat Krejcikova 4-6, 6-3, 6-4 and reach the Eastbourne last 16!#RothesayInternational pic.twitter.com/i6FIHyZGPk
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Що ж, тенденція приємна. Марта в Істборні виглядає стабільнішою, ніж ми звикли і, нарешті, намагається більше грати в атаку. Можливо, то вплив дуже засмаглого чоловіка, який сидів у її боксі поруч із мамою? Хтось знає цю людину?
Отдельный жирный плюс Марте за последний гейм, который она провела великолепно. Последний розыгрыш можно в хайлайт турнира
В общем, переоценивать победу не стоит, но в целом оптимизм игра Марты внушила.
В цілому, краще ніж було на грунті!