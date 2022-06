Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира

Украинская теннисистка Марта Костюк (№79 WTA) добыла еще одну победу в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В матче второго круга, который затянулся на два дня, украинка одолела Барбору Крейчикову из Чехии (№15 WTA).

Истборн. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 6:3, 6:4

Это была вторая встреча спортсменок, украинка снова победила. Для Марты это всего второй выигрыш в матче с теннисисткой из первой двадцатки мирового рейтинга.

Далее по сетке Жиль Тайхман (№23 WTA) или Хэрриет Дарт (№103 WTA).

Sealing the decisive break with a beauty 💥



🇺🇦 @marta_kostyuk goes on to defeat Krejcikova 4-6, 6-3, 6-4 and reach the Eastbourne last 16!#RothesayInternational pic.twitter.com/i6FIHyZGPk