WTA20 июня 2022, 22:56 | Обновлено 20 июня 2022, 23:26
2088
3
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
Встречу прервали после второго сета из-за наступления темноты
20 июня 2022, 22:56 | Обновлено 20 июня 2022, 23:26
2088
3
20 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№79 WTA) не смогла доиграть матч второго круга в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
После завершения второго сета поединка против Барборы Крейчиковой из Чехии (№15 WTA) встреча была остановлена из-за наступления темноты.
Истборн. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 6:3 (приостановлен)
Отметим, что матч будет доигран во вторник.
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Комментарии 3
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Дуже шкода , перемога Марти була майже в кармані.Ну дуже втомленою виглядала Крайчикова .Бажаю Мартін не робити помилок завтра.
21 век на дворе, а англичане не могут на стадионе освещение провести, даже на Ролан Гаросе уже свет появился
Поки рівна гра з сильною і незручною суперницею.
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