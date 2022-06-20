Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен

20 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№79 WTA) не смогла доиграть матч второго круга в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

После завершения второго сета поединка против Барборы Крейчиковой из Чехии (№15 WTA) встреча была остановлена из-за наступления темноты.

Истборн. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 6:3 (приостановлен)

Отметим, что матч будет доигран во вторник.

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