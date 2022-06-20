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  4. Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
WTA
20 июня 2022, 22:56 | Обновлено 20 июня 2022, 23:26
2088
3

Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен

Встречу прервали после второго сета из-за наступления темноты

20 июня 2022, 22:56 | Обновлено 20 июня 2022, 23:26
2088
3
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

20 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№79 WTA) не смогла доиграть матч второго круга  в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

После завершения второго сета поединка против Барборы Крейчиковой из Чехии (№15 WTA) встреча была остановлена из-за наступления темноты.

Истборн. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 6:3 (приостановлен)

Отметим, что матч будет доигран во вторник.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Павло Павленко
Дуже шкода , перемога Марти була майже в кармані.Ну дуже втомленою виглядала Крайчикова .Бажаю Мартін не робити помилок завтра.
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+7
Santk86
21 век на дворе, а англичане не могут на стадионе освещение провести, даже на Ролан Гаросе уже свет появился
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+4
Александр Науменко
Поки рівна гра з сильною і незручною суперницею.
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0
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