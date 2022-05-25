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  4. Заплатили 6 млн. 19-летний талант официально стал игроком Ливерпуля
Англия
25 мая 2022, 06:09 | Обновлено 25 мая 2022, 06:14
176
0

Заплатили 6 млн. 19-летний талант официально стал игроком Ливерпуля

Хавбек Фабиу Карвалью официально перешел из «Фулхэма» в английский гранд

25 мая 2022, 06:09 | Обновлено 25 мая 2022, 06:14
176
0
Заплатили 6 млн. 19-летний талант официально стал игроком Ливерпуля
ФК Ливерпуль. Фабиу Карвалью

Хавбек Фабиу Карвалью официально перешел из «Фулхэма» в «Ливерпуль». Контракт футболиста будет действовать с 1 июля 2022 года.

19-летний Карвалью является воспитанником «Бенфики», а в «Фулхэм» перешел в 2014 году.

В 36 матчах английского Чемпионшипа в текущем сезоне Карвалью сыграл 36 матчей и забил 10 голов.

По данным Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатил за трансфер в € 5,9 млн, хотя рыночная стоимость португальца оценивается в € 12 млн.

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Фабиу Карвалью Ливерпуль Фулхэм трансферы трансферы АПЛ
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Источник ФК Ливерпуль
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