Заплатили 6 млн. 19-летний талант официально стал игроком Ливерпуля
Хавбек Фабиу Карвалью официально перешел из «Фулхэма» в английский гранд
Хавбек Фабиу Карвалью официально перешел из «Фулхэма» в «Ливерпуль». Контракт футболиста будет действовать с 1 июля 2022 года.
19-летний Карвалью является воспитанником «Бенфики», а в «Фулхэм» перешел в 2014 году.
В 36 матчах английского Чемпионшипа в текущем сезоне Карвалью сыграл 36 матчей и забил 10 голов.
По данным Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатил за трансфер в € 5,9 млн, хотя рыночная стоимость португальца оценивается в € 12 млн.
We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.— Liverpool FC (@LFC) May 23, 2022
The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌
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