Заплатили 6 млн. 19-летний талант официально стал игроком Ливерпуля

Хавбек Фабиу Карвалью официально перешел из «Фулхэма» в «Ливерпуль». Контракт футболиста будет действовать с 1 июля 2022 года.

19-летний Карвалью является воспитанником «Бенфики», а в «Фулхэм» перешел в 2014 году.

В 36 матчах английского Чемпионшипа в текущем сезоне Карвалью сыграл 36 матчей и забил 10 голов.

По данным Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатил за трансфер в € 5,9 млн, хотя рыночная стоимость португальца оценивается в € 12 млн.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.



The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌