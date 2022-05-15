Пятый титул подряд. Свёнтек защитила прошлогоднюю победу в Риме
Польская теннисистка выиграла 28 матчей подряд
В воскресенье состоялся финал на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
В матче за титул действующая чемпионка турнира Ига Свёнтек (№1 WTA) переиграла седьмую ракетку мира Онс Жабер из Туниса.
Рим. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Онс Жабер (Тунис) – 6:2, 6:2
Для Свёнтек это уже пятый подряд выигранный титул, она не знает горечи поражений на протяжении 28 матчей. На счету польки титулы в Дохе, Индиан-Уэллс, Майами, Штутгарте и Риме.
У Жабер прервалась серия из 11 выигранных матчей, до этого она победила в Мадриде. Со следующей недели теннисистка из Туниса обновит личное достижение, поднявшись на шестую строчку мирового рейтинга.
🏆 Doha— wta (@WTA) May 15, 2022
🏆 Indian Wells
🏆 Miami
🏆 Stuttgart
🏆 Rome
Just another day in the office for @iga_swiatek 🤙 pic.twitter.com/nMghCKIuMn
wow 😮@iga_swiatek | #IBI22 pic.twitter.com/AUeA8Z1Hhz— wta (@WTA) May 15, 2022
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