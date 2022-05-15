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  4. Пятый титул подряд. Свёнтек защитила прошлогоднюю победу в Риме
WTA
15 мая 2022, 15:44 | Обновлено 15 мая 2022, 16:30
896
2

Пятый титул подряд. Свёнтек защитила прошлогоднюю победу в Риме

Польская теннисистка выиграла 28 матчей подряд

15 мая 2022, 15:44 | Обновлено 15 мая 2022, 16:30
896
2
Пятый титул подряд. Свёнтек защитила прошлогоднюю победу в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье состоялся финал на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

В матче за титул действующая чемпионка турнира Ига Свёнтек (№1 WTA) переиграла седьмую ракетку мира Онс Жабер из Туниса.

Рим. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Онс Жабер (Тунис) – 6:2, 6:2

Для Свёнтек это уже пятый подряд выигранный титул, она не знает горечи поражений на протяжении 28 матчей. На счету польки титулы в Дохе, Индиан-Уэллс, Майами, Штутгарте и Риме.

У Жабер прервалась серия из 11 выигранных матчей, до этого она победила в Мадриде. Со следующей недели теннисистка из Туниса обновит личное достижение, поднявшись на шестую строчку мирового рейтинга.

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Источник Sport.ua
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Pavel_i_CO
Свьонтек и Алькарас пока выглядят сильнейшими теннисистами
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0
Stanislav Matusevych
Оскільки Іга навесні всіх розривала на харді, то на грунті дивуватися тим більше нічому. Не виграти РГ вона може тільки через власну втому від великого числа матчів (пам'ятаємо про прокляття для переможців Риму у Парижі). Але, здається, з такою Ігою жодне прокляття не впорається)
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0
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