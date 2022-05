Пятый титул подряд. Свёнтек защитила прошлогоднюю победу в Риме

В воскресенье состоялся финал на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

В матче за титул действующая чемпионка турнира Ига Свёнтек (№1 WTA) переиграла седьмую ракетку мира Онс Жабер из Туниса.

Рим. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Онс Жабер (Тунис) – 6:2, 6:2

Для Свёнтек это уже пятый подряд выигранный титул, она не знает горечи поражений на протяжении 28 матчей. На счету польки титулы в Дохе, Индиан-Уэллс, Майами, Штутгарте и Риме.

У Жабер прервалась серия из 11 выигранных матчей, до этого она победила в Мадриде. Со следующей недели теннисистка из Туниса обновит личное достижение, поднявшись на шестую строчку мирового рейтинга.

🏆 Doha

🏆 Indian Wells

🏆 Miami

🏆 Stuttgart

🏆 Rome



Just another day in the office for @iga_swiatek 🤙 pic.twitter.com/nMghCKIuMn