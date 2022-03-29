ФОТО. Леся ЦУРЕНКО: «Куда мне теперь ехать?»

Украинская теннисистка Леся Цуренко после завершения выступлений на турнире в Марбелье не понимает, как ей вернуться домой.
«После худшего месяца в моей жизни с постоянными головными болями, паническими атаками и чувством вины за войну в Украине я сталкиваюсь с новым вызовом... как игроку из Киева мне некуда ехать.
Теперь у каждого украинца есть своя кошмарная история... Куда мне податься?», – написала Леся в твиттере.
After the worst month of my life with constant headache, panic attacks and guilt over the war in Ukraine, I face a new challenge... as a player based in Kyiv, I have nowhere to go.— Lesia Tsurenko (@LTsurenko) March 29, 2022
Now every Ukrainian has his own nightmare story...Where should I go? @wta #wta #tennis #ukraine pic.twitter.com/T5Wep4QpLY
Источник — Twitter
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