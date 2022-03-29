Цуренко проиграла на старте соревнований в Марбелье

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№135 WTA) неудачно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Испании.



В первом круге украинка проиграла француженке Осеан Доден (№97 WTA).



Марбелья. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Осеан Доден (Франция) – 4:6, 6:7(5)



Отметим, что чуть больше двух суток назад Цуренко играла в Майами на хардовом покрытии.