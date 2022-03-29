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Цуренко проиграла на старте соревнований в Марбелье

Леся не смогла успешно перейти с харда на грунт за столь короткий срок

  • 29.03.2022 16:44
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Цуренко проиграла на старте соревнований в Марбелье
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№135 WTA) неудачно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Испании.
 
В первом круге украинка проиграла француженке Осеан Доден (№97 WTA).
 
Марбелья. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Осеан Доден (Франция) – 4:6, 6:7(5)
 
Отметим, что чуть больше двух суток назад Цуренко играла в Майами на хардовом покрытии.

Источник — Sport.ua

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