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Боролась до последнего. Цуренко в трехчасовой битве проиграла Путинцевой

Леся не смогла воспользоваться отличным шансом

  • 26.03.2022 00:36
  • 257 просмотров
  • 2 комментария
Боролась до последнего. Цуренко в трехчасовой битве проиграла Путинцевой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№135 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.
 
Во втором круге основы украинка, которая проиграла финал квалификации и прошла в основу в качестве лаки-лузера, уступила Юлии Путинцевой из Казахстана (№47 WTA). 
 
Майами. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 3:6, 6:4, 5:7

Это была шестая встреча теннисисток и четвертая победа представительницы Казахстана.
 
В следующем раунде Путинцева сразится против Паулы Бадосы (№6 WTA) или Марии Боузковой (№86 WTA).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 26.03.2022 00:44
    0
    Прекрасный шанс дали, но Леся не воспользовалась, мне чем-то Леся напомнила Даяну, так же само в важный момент сыпалась, в решающем сете отдала 2 подачи при 40-15, а возьми хоть одну из них, более уверен что прошла бы. Путинцева все же самая мерзкая в туре, хотя в жизни совсем другой человек!
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    online
    ddz895, 26.03.2022 00:40
    0
    сделали хотя бы в Майами возможность играть смешанный разряд
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