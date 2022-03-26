Боролась до последнего. Цуренко в трехчасовой битве проиграла Путинцевой

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№135 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.



Во втором круге основы украинка, которая проиграла финал квалификации и прошла в основу в качестве лаки-лузера, уступила Юлии Путинцевой из Казахстана (№47 WTA).



Майами. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 3:6, 6:4, 5:7

Это была шестая встреча теннисисток и четвертая победа представительницы Казахстана.



В следующем раунде Путинцева сразится против Паулы Бадосы (№6 WTA) или Марии Боузковой (№86 WTA).